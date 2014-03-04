البث الحي

ما وراء الخبر

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برنامج حواري، تقوم فكرته على معالجة مفصلة لحدث يشغل الساحة في وقته، ويعمد إلى طرح أسئلة تتعلق بالخبر يجيب عليها خبراء أو مسؤولين ليضع الحقيقة أمام المشاهد. يبث الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة. جدول البث الحي

20146583 حلقةحوارية

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