ما وراء الخبر
برنامج حواري، تقوم فكرته على معالجة مفصلة لحدث يشغل الساحة في وقته، ويعمد إلى طرح أسئلة تتعلق بالخبر يجيب عليها خبراء أو مسؤولين ليضع الحقيقة أمام المشاهد. يبث الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة. جدول البث الحي
20146583 حلقةحوارية
حلقات
- الحلقة • 6583/65835/11/2026
أزمة الخرطوم وأديس أبابا تبلغ ذروتها بطرد متبادل للدبلوماسيين
ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقة الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني- أبعاد الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين السودان وإثيوبيا عقب تبادل طرد الدبلوماسيين وإغلاق القنصليات.
- الحلقة • 6582/65834/11/2026
حصر السلاح في العراق.. جدل بين كتائب حزب الله وحكومة الزيدي
ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 الأسس التي استندت إليها كتائب حزب الله العراقي في توجيه انتقاداتها لحكومة الزيدي، والإطار التنسيقي الداعم لها.
- الحلقة • 6581/65834/11/2026
"ما وراء الخبر" يناقش أبعاد التصعيد الإسرائيلي في غزة
تناولت حلقة (2026/11/3) من برنامج “ما وراء الخبر” استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في ظل تصاعد الغارات.
- الحلقة • 6580/65832/11/2026
موسكو وكييف.. بأي حسابات تصعّدان وما مصير الحل؟
ناقش برنامج “ما وراء الخبر في حلقة (2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026) الحسابات التي انخرطت وفقها موسكو وكييف في موجة التصعيد، وتأثير لجوء الطرفين إلى التصعيد واستهداف البنى التحتية على مسار الحل الدبلوماسي.
- الحلقة • 6579/658329/10/2026
القمة الروسية الأفريقية.. السياقات والرهانات والانعكاسات
ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (29 أكتوبر/تشرين الأول 2026) أهمية السياقات المتعددة للقمة الروسية الأفريقية الثالثة المنعقدة في موسكو ودلالات توقيتها.
- الحلقة • 6578/658328/10/2026
الزيدي في سوريا.. سياق الزيارة ونتائجها المحتملة
ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (28 أكتوبر/تشرين الأول 2026) سياق الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لدمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع.
- الحلقة • 6577/658326/10/2026
تصريحات ترمب بشأن ليبيا.. أي دور أمريكي؟
ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (26 أكتوبر/تشرين الأول 2026) دلالات تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن توحيد ليبيا ومؤسساتها.
- الحلقة • 6576/658325/10/2026
"ما وراء الخبر" يناقش تصويت برلمان الجزائر على إرسال قوات إلى النيجر
ناقشت حلقة 25 أكتوبر/تشرين الأول 2026 من برنامج “ما وراء الخبر” أسباب موافقة البرلمان الجزائري على إرسال قوات عسكرية إلى النيجر في خطوة هي الأولى منذ عام 1973.