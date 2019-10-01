بالهجري

ابن النديم.. رائد التصنيف والتوثيق

أعماله خلدته عبر التاريخ حيث يعتبر كتابه “التصنيف” خلاصة وافية للإنتاج العلمي والأدبي في الدولة الإسلامية في القرنين الثالث والرابع الهجريين.

عن البرنامج

برنامج وثائقي يهدف لإبراز جوانب مشرقة من تاريخنا العربي والإسلامي وأسماء وأحداث ومواقف ظل الكثير منها طي النسيان، وتٌقدم  الأحداث بناء على التقويم الإسلامي الهجري وليس الميلادي. 

شاهد: بالهجري.. صدور أول صحيفة كاركاتير عربية في مصر

اكتسبت صحيفة أبو نظارة المصرية التي أسسها الصحفي يعقوب صنّوع أهميتها من اعتمادها على رسوم الكاريكاتير في طرح وجهة نظرها، الأمر الذي جعلها مقروءة من الأميين كما المتعلمين، وبالتالي وصولها إلى قاعدة عريضة في المجتمع المصري.

Published On 25/10/2019
شاهد: "بالهجري" الطيار والمخترع عباس بن فرناس

تتناول الحلقة 13 من سلسلة بالهجري إنجازات العالم والمخترع الأمازيغي المسلم عباس بن فرناس، الذي ارتبط اسمه في الذاكرة الجمعية للناطقين بالعربية بأول محاولة للطيران، إلا أنه أثرى التراث الإنساني والعلمي بابتكارات واختراعات لا تقل أهمية عن أول محاولة للطيران في تاريخ البشرية.

Published On 21/10/2019
شاهد: بالهجري.. الإعلامي الرائد ابن قتيبة

يعتبر ابن قتيبة نموذجا للباحثين المتعددي المواهب الذين يتميز بهم العصر الذهبي لبغداد عندما كانت عاصمة الخلافة العباسية، فقد كتب كتبا قيمة في مجلات عديدة وتعتبر مصادر علمية هامة. ألف ابن قتيبة 18 مؤلفا في مختلف المجالات من أهمها "عيون الأخبار" و "أدب الكاتب" و"الشعر والشعراء" و"المسائل والأجوبة" و"إعراب القراءات". من هو؟ هو أبو محمد […]

Published On 18/10/2019
شاهد: "بالهجري" قصة نهاية الحكم الإسلامي لبلغاريا

استلم السلطان عبد الحميد الثاني عند توليه الحكم تركة ثقيلة، ومن أهم التحديات التي واجهته في بداية حكمه القلاقل التي انتشرت في البلقان والتي يسميها المؤرخون الأوربيون “أزمة أقاليم الشرق الكبرى” والتي عمل الروس أثناءها على إذكاء التعصب القومي وتغذية الحنق على الحكم الإسلامي.

Published On 14/10/2019
شاهد: بالهجري.. قصة دخول تتارستان إلى الإسلام

تتناول الحلقة الثانية من سلسلة بالهجري سفارة أحمد بن فضلان لبلاد بلغار الفولغا التي هي دولة تتارستان اليوم وتعتبر تطبيقا مبكرا لما يعرف اليوم بحوار الأديان.

Published On 12/10/2019
شاهد: بالهجري.. كبير الجراحين أبو القاسم الزهراوي

تتناول الحلقة الأولى من سلسلة “بالهجري” واحدا من أهم العلماء العرب الذين تركوا بصمة خالدة في مسيرة العلوم في التاريخ الإنساني، هو الجراح والطبيب أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي.

Published On 12/10/2019
شاهد: "بالهجري" شاعر الأعلام العربية وفارس معركة زوراء العراق

يعتبر الشاعر صفي الدين الحلي من أبرز شعراء ما بعد احتلال المغول لبغداد وانتهاء الخلافة العباسية، ويظهر الألم الذي أصابه وأصاب الأمة الإسلامية جراء ذلك الانكسار جليا في كثير من أشعاره.

Published On 11/10/2019
شاهد: بالهجري.. اغتيال الشيخ أحمد ياسين

تتناول الحلقة الثامنة من سلسلة بالهجري حدثا من الأحداث التاريخية التي وقعت في مثل شهر صفر الجاري، وهو استشهاد الشيخ أحمد ياسين.

Published On 4/10/2019
