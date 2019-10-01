يعتبر ابن قتيبة نموذجا للباحثين المتعددي المواهب الذين يتميز بهم العصر الذهبي لبغداد عندما كانت عاصمة الخلافة العباسية، فقد كتب كتبا قيمة في مجلات عديدة وتعتبر مصادر علمية هامة. ألف ابن قتيبة 18 مؤلفا في مختلف المجالات من أهمها "عيون الأخبار" و "أدب الكاتب" و"الشعر والشعراء" و"المسائل والأجوبة" و"إعراب القراءات". من هو؟ هو أبو محمد […]