ابن النديم.. رائد التصنيف والتوثيق
أعماله خلدته عبر التاريخ حيث يعتبر كتابه “التصنيف” خلاصة وافية للإنتاج العلمي والأدبي في الدولة الإسلامية في القرنين الثالث والرابع الهجريين.
برنامج وثائقي يهدف لإبراز جوانب مشرقة من تاريخنا العربي والإسلامي وأسماء وأحداث ومواقف ظل الكثير منها طي النسيان، وتٌقدم الأحداث بناء على التقويم الإسلامي الهجري وليس الميلادي.
تتناول الحلقة الـ 15 من برنامج بالهجري العالم اللغوي والفقيه ابن منظور صاحب معجم “لسان العرب”.
اكتسبت صحيفة أبو نظارة المصرية التي أسسها الصحفي يعقوب صنّوع أهميتها من اعتمادها على رسوم الكاريكاتير في طرح وجهة نظرها، الأمر الذي جعلها مقروءة من الأميين كما المتعلمين، وبالتالي وصولها إلى قاعدة عريضة في المجتمع المصري.
تتناول الحلقة 13 من سلسلة بالهجري إنجازات العالم والمخترع الأمازيغي المسلم عباس بن فرناس، الذي ارتبط اسمه في الذاكرة الجمعية للناطقين بالعربية بأول محاولة للطيران، إلا أنه أثرى التراث الإنساني والعلمي بابتكارات واختراعات لا تقل أهمية عن أول محاولة للطيران في تاريخ البشرية.
يعتبر ابن قتيبة نموذجا للباحثين المتعددي المواهب الذين يتميز بهم العصر الذهبي لبغداد عندما كانت عاصمة الخلافة العباسية، فقد كتب كتبا قيمة في مجلات عديدة وتعتبر مصادر علمية هامة. ألف ابن قتيبة 18 مؤلفا في مختلف المجالات من أهمها "عيون الأخبار" و "أدب الكاتب" و"الشعر والشعراء" و"المسائل والأجوبة" و"إعراب القراءات". من هو؟ هو أبو محمد […]
استلم السلطان عبد الحميد الثاني عند توليه الحكم تركة ثقيلة، ومن أهم التحديات التي واجهته في بداية حكمه القلاقل التي انتشرت في البلقان والتي يسميها المؤرخون الأوربيون “أزمة أقاليم الشرق الكبرى” والتي عمل الروس أثناءها على إذكاء التعصب القومي وتغذية الحنق على الحكم الإسلامي.
تتناول الحلقة الثانية من سلسلة بالهجري سفارة أحمد بن فضلان لبلاد بلغار الفولغا التي هي دولة تتارستان اليوم وتعتبر تطبيقا مبكرا لما يعرف اليوم بحوار الأديان.
تتناول الحلقة الأولى من سلسلة “بالهجري” واحدا من أهم العلماء العرب الذين تركوا بصمة خالدة في مسيرة العلوم في التاريخ الإنساني، هو الجراح والطبيب أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي.
يعتبر الشاعر صفي الدين الحلي من أبرز شعراء ما بعد احتلال المغول لبغداد وانتهاء الخلافة العباسية، ويظهر الألم الذي أصابه وأصاب الأمة الإسلامية جراء ذلك الانكسار جليا في كثير من أشعاره.
تتناول الحلقة التاسعة من سلسلة بالهجري حدثا وقع في مثل شهر صفر الجاري حسب التقويم الهجري، وهو وفاة هشام الأول ثاني خلفاء بني أمية في الأندلس عام 180 للهجرة.
تتناول الحلقة الثامنة من سلسلة بالهجري حدثا من الأحداث التاريخية التي وقعت في مثل شهر صفر الجاري، وهو استشهاد الشيخ أحمد ياسين.