مذيع من الجمهور

مدة الفيديو 28 دقيقة 01 ثانية 28:01

مذيع من الجمهور.. هدى لبهالة وآية الحمادين وسليانة وهدير عثمان

استضافت الحلقة عددًا من مشاركات أصدقاء البرنامج، وتعرض حلقة اليوم مشاركات لكل من، هدى لبهالة من المغرب، ومن الأردن الطالبة آية الحمادين، ومن تونس إيمان الماجري، ومن مصر هدير عثمان.

عن البرنامج

في سعيها لاكتشاف المواهب المميزة، أطلقت الجزيرة مباشر برنامجها التفاعلي الجديد “مذيع من الجمهور”، فاتحة الباب أمام الموهوبين في التقديم التلفزيوني لينتقلوا من المشاهدة إلى المشاركة.

مذيع من الجمهور.. آلاء علي، مؤمن عبد الباسط، خالد ميدا

يفتح “مذيع من الجمهور” الباب على مصراعيه أمام المميزين في التقديم التلفزيوني ليحلوا مذيعين على شاشة الجزيرة مباشر، وينصح البرنامج باختيار جودة الفيديو المرسل التي تجعله جاهزًا للعرض والمنافسة.

Published On 28/9/2022
مدة الفيديو 25 دقيقة 43 ثانية 25:43

مذيع من الجمهور.. تايم عنتر، فاطمة الفرناهي، ياسين الطرودي، مروة بوعزارة

استضافت حلقة “مذيع من الجمهور”، كلًا من تايم عنتر من سوريا وهو طالب جامعي، ومن المغرب فاطمة الفرناهي صحفية، ومن تونس ياسين الطرودي طالب دراسات عليا، ومن الجزائر مروة بوعزارة وهي معلمة.

Published On 28/9/2022
