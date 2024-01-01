حلقات في اللغة العربية

مدة الفيديو 21 دقيقة 39 ثانية 21:39
مدة الفيديو 21 دقيقة 39 ثانية 21:39

تجربة خاسو في تعلم العربية وتعليمها

ارتحل كثير من طلاب اللغة العربية من الناطقين بغيرها إلى البلاد العربية ليتعلّموها هناك، وفي هذه الحلقة يحدّثنا “خاسو” من الشيشان عن تجربته في تعلم العربية وتعليمها.

عن البرنامج

تعتبر اللغة اللعربية من أكثر اللغات تحدثًا، وإحدى أكثر اللغات انتشاراً في العالم، ويتحدثها نحو أكثر من 500 مليون شخص، ويتوزع متحدثوها في الوطن العربي بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى المجاورة.

شاهد المزيد

تدفق المحتوى

جهود حوسبة المعاجم العربية

استضافت الحلقة الأستاذ حمادة عبيد صاحب مبادرة “المعجم”، متحدثًا عن جهود حوسبة المعاجم العربية، والتجارب التي مهدت لإطلاق مبادرته، والصعوبات التي تواجه حوسبة المعاجم العربية.

Published On 14/1/2024
مدة الفيديو 20 دقيقة 14 ثانية 20:14

العَروض في اللغة العربية وجهود حوسبته (فيديو)

تمتاز اللغة العربية بنظامها الشعري، الذي يسمّى العروض، ومن المدهش أن ينظم العربيّ قصيدة في غاية الضبط الموسيقيّ معتمدًا في ذلك على السليقة فقط، فما هي الجهود المبذولة لحوسبة العروض في اللغة العربية؟

Published On 25/12/2023
مدة الفيديو 24 دقيقة 09 ثانية 24:09