"سقوط الأقنعة": هل كشفت حرب غزة عن الفجوة بين الأنظمة والشارع؟

تناولت حلقة “سقوط الأقنعة” من برنامج “المقاطعة” اتساع الفجوة بين الشارع العربي الداعم لفلسطين والأنظمة الرسمية، في ظل تصاعد التطبيع وبروز المقاطعة كأداة ضغط شعبية في مواجهة الاحتلال.

في خضم حرب وُصفت بأنها حرب إبادة، لم تعد المواجهة فيها محصورة في الميدان العسكري، بل امتدت إلى ساحة الرواية والوعي العالمي، إذ بدت إسرائيل -للمرة الأولى- في موقع الخاسر على مستوى الصورة والشرعية.

ومع تصاعد الإدانات الدولية واتساع رقعة الاحتجاجات في الغرب، مقابل صمت عربي رسمي ثقيل يعكس هشاشة الواقع السياسي وتشتت المواقف، يأتي هذا التقرير ضمن حلقة "سقوط الأقنعة" من برنامج "المقاطعة".

الشارع العربي

يرى وزير الصناعة والتموين الأردني السابق جواد العناني أن الحديث عن "عالم عربي موحد" لم يعد واقعيا، في ظل غياب التجانس بين الدول العربية.

وأكد أن ما تبقى من هوية عربية مشتركة تحمله الشعوب يقتصر على اللغة والثقافة، داعيا إلى إحياء هذه الروح لتكون مدخلا لاستعادة الحد الأدنى من الوحدة.

في الشارع العربي -كما جاء في التقرير- ستجد قلوبا تهفو وألسنة تلهج بفلسطين، ذلك الجرح الغائر في وجدان الشعوب. غير أن حسابات السياسة تسير في اتجاه مختلف، حيث تتجنب الدول الانخراط في صراعات غير محسوبة أو دفع أثمان مواجهة مع قوة لا ترحم. وهنا يتجلى التباين بين غضب شعبي مكبوت ومواقف رسمية حذرة.

ويشير الصحفي المعارض حسام عبد الله إلى فجوة واضحة بين الموقف الشعبي المتضامن مع غزة والموقف الرسمي، مرجعا ذلك إلى غياب الديمقراطية وآليات التعبير في العالم العربي.

تفكك الموقف العربي

وحسب ما ذهب إليه التقرير، فإنه يُنظر على نطاق واسع إلى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 باعتبارها بداية تفكك الموقف العربي الإستراتيجي. تلتها مفاوضات مدريد عام 1991 التي جُمعت فيها دول عربية مع إسرائيل رغم استمرار التوسع الاستيطاني.

ومع توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، أُجلت القضايا الأساسية إلى "الحل النهائي" الذي لم يتحقق. ثم جاءت اتفاقية وادي عربة عام 1994، وصولا إلى اتفاقات أبراهام عام 2020، التي وسعت مسار التطبيع دون أن تضع حدا للاحتلال أو تمهّد لإقامة دولة فلسطينية، في ظل تراجع تدريجي لمكانة القضية الفلسطينية في المشهد السياسي العربي.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام لحركة المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن التبريرات التي تسوقها بعض الحكومات العربية لمواقفها تبقى غير مقنعة، موضحا أن المطلوب ليس إرسال جيوش لمحاربة إسرائيل، وهو أمر غير واقعي، بل اتخاذ مواقف سياسية أكثر فاعلية.

وأكد أن هذا المطلب سيظل قائما، مدعوما بتصاعد الضغط الشعبي في عدد من الدول العربية.

سلاح المقاطعة

من جهته، يؤكد محمود نواجعة، منسق لجنة المقاطعة "بي دي إس" (BDS)، أن التطبيع بقي محصورا في مستوى الأنظمة، في حين فشل في اختراق المجتمعات العربية، مشيرا إلى أن ما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول كشف عن ابتعاد هذه الاتفاقيات عن مفهوم "السلام الحقيقي".

ومع تصاعد العنف، برزت المقاطعة كأداة ضغط شعبية. ويرى عمر البرغوثي، مؤسس حركة المقاطعة، أن أخطر أشكال التطبيع هو الثقافي والعلمي، لما له من تأثير مباشر على الوعي.

وفي السياق ذاته، قال مصطفى البرغوثي إن الحكومات العربية لا تزال مترددة في تبني المقاطعة، في حين تمارسها الشعوب فعليا، مشيرا إلى نماذج واضحة في الأردن والمغرب ومصر، حيث ترفض المجتمعات التطبيع رغم وجود اتفاقيات رسمية.

وحسب العناني، فإن الموقف الشعبي أكثر حرية وتأثيرا من الرسمي، الذي يبقى مقيدا بضغوط دولية، خصوصا من الولايات المتحدة.

على الصعيد الفلسطيني، يلفت نواجعة إلى أن ضعف الإرادة السياسية لدى السلطة الفلسطينية يمثل تحديا رئيسيا، خاصة في ملفات فك الارتباط الاقتصادي مع الاحتلال، رغم توفر الإمكانات اللازمة لذلك.

جنوب أفريقيا

دوليا، تستحضر جنوب أفريقيا تجربتها في مقاومة الفصل العنصري، إذ ترى الناشطة ناعومي توتو أن التشابه بين التجربتين يجعل دعم بلادها لفلسطين امتدادا طبيعيا لمسارها التاريخي.

وفي الغرب، تتصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد دعم الحكومات لإسرائيل، إذ يؤكد الناشط والمغني كريم دينيس (لوكي) أن الحراك الشعبي أثبت قدرته على التأثير رغم التضييق، مشيرا إلى أن هذا النضال يتطلب تضحيات متزايدة.

الرياضة والسياسة

كما يمتد الجدل إلى المجال الرياضي، مع اتهامات بازدواجية المعايير، حيث تفرض عقوبات سريعة في أزمات دولية أخرى، بينما لا تواجه إسرائيل إجراءات مماثلة.

ويرى الباحث في جامعة ساسكس إيهاب محارمة أن المقاطعة الرياضية لعبت دورا مهما في عديد من الصراعات السياسية، حيث شكّلت البطولات الدولية ساحة للتعبير عن التنافس والخصومة بين الدول، سواء خلال الحربين العالميتين أو فترة الحرب الباردة.

ويشير إلى أن اللحظة المفصلية في المقاطعة الرياضية ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وروديسيا ارتبطت بحدثين رئيسيين: أولهما قرار اللجنة الأولمبية الدولية طرد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا من المشاركة في أولمبياد طوكيو عام 1964، استجابة لضغط أكثر من 50 دولة أفريقية طالبت بذلك.

أما الحدث الثاني فتمثل في طرد نظام روديسيا من الألعاب الأولمبية خلال سبعينيات القرن الماضي، بعد ضغوط مماثلة من الدول الأفريقية، مما أسهم في فرض عزلة دولية على تلك الأنظمة.

وحسبه، فإن ما يغيب في الحالة الفلسطينية اليوم هو قرار عربي رسمي مماثل، يقوم على الضغط داخل المؤسسات الرياضية الدولية، بما في ذلك التلويح بتعليق المشاركة العربية في حال استمرار مشاركة إسرائيل.

وفي تعبير متصاعد عن رفض التطبيع مع إسرائيل، من الملاعب إلى الشوارع، ومن المصانع إلى الجامعات، تتصاعد المقاطعة كموجة هادرة في معركة وعي، يصطف فيها كل يوم مزيد من الناس.