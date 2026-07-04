لماذا لا يوجد علاج واحد للسرطان؟.. الدحيح يشرح خرافات المرض المعقد

يفند “الدحيح” خرافة العلاج الواحد للسرطان، موضحا أن المرض يضم أنواعا متعددة تختلف في خصائصها، وأن التقدم في علاجه يقوم على البحث العلمي وفهم بيولوجيا كل نوع.

في وقت تمتلئ منصات التواصل الاجتماعي بوصفات سريعة وادعاءات تتحدث عن "علاج سري" للسرطان، يعود برنامج "الدحيح" ليقدم قراءة علمية مبسطة تفسر أسباب كون هذا المرض من أكثر التحديات الطبية تعقيدا، ولماذا لا يمكن اختزاله في علاج واحد بذاته.

وتنطلق الحلقة (يمكن مشاهدتها كاملة عبر هذا الرابط) من تفكيك أكثر الخرافات انتشارا حول السرطان، قبل أن تعود إلى جذوره التاريخية والبيولوجية، لتوضح أن هذا المرض ليس علة واحدة، وإنما مئات الأمراض التي تختلف في أسبابها وسلوكها واستجابتها للعلاج.

يفتتح أحمد الغندور الحلقة بمشهد تمثيلي ساخر يجسد شخصية تدعي اكتشاف علاج بسيط للسرطان، وسط مزاعم بوجود مؤامرات تقودها شركات الأدوية لإخفائه، ومن خلال هذا المشهد، يسخر البرنامج من الخطاب الذي يلقى رواجا عبر مواقع التواصل رغم افتقاره لأي أساس علمي.

ومن هذا المنطلق، ينتقل الغندور إلى التاريخ، مستعرضا قصة بردية إدوين سميث المصرية التي تعد من أقدم الوثائق الطبية المعروفة، إذ تضمنت وصفا لأورام في الثدي قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام، وانتهت إلى خلاصة صريحة مفادها أن علاجا لها لم يكن معروفا آنذاك.

ومن خلال هذا العرض التاريخي، يوضح البرنامج أن السرطان سبق الحضارات الإنسانية نفسها، إذ رصد العلماء آثاره في مومياوات مصرية قديمة، كما اكتشفوا دلائل على إصابة بعض الديناصورات بأورام سرطانية، ما يؤكد أن المرض ليس وليد العصر الحديث كما يعتقد كثيرون.

ليس مرضا واحدا

ويطرح البرنامج سؤالا محوريا حول أسباب الاعتقاد بأن السرطان انتشر حديثا، موضحا أن ارتفاع متوسط أعمار البشر وتراجع الوفيات الناتجة عن الأمراض المعدية أتاحا للإنسان العيش لفترات أطول، ما منح السرطان فرصة أكبر للظهور، باعتباره مرضا يرتبط غالبا بتقدم العمر.

وفي هذا السياق، يؤكد الغندور أن التدخين والتلوث وبعض أنماط الحياة غير الصحية ترفع احتمالات الإصابة، لكنها لا تفسر جميع الحالات، إذ تتعرض الخلايا البشرية بصورة طبيعية لطفرات وراثية متكررة حتى لدى الأشخاص الذين يعيشون أنماط حياة صحية.

ولتفسير ذلك، يشرح البرنامج كيف يبدأ السرطان داخل الجسم، إذ تنشأ المشكلة عندما تتراكم طفرات في المادة الوراثية داخل الخلية، فتفقد قدرتها على تنظيم عملية الانقسام، وتتحول تدريجيا إلى خلية تواصل التكاثر دون ضوابط، مستنزفة موارد الأنسجة المحيطة بها.

ويبين أن الجسم لا يقف مكتوف اليدين أمام هذه الأخطاء، بل يمتلك منظومة دفاع متكاملة تبدأ بآليات إصلاح الحمض النووي فور حدوث التلف، ثم يلجأ إلى التخلص من الخلايا المتضررة عبر "الموت الخلوي المبرمج" إذا تعذر إصلاحها.

ولا تتوقف خطوط الدفاع عند هذا الحد، إذ تلعب الجينات المثبطة للأورام دورا في كبح الانقسام غير الطبيعي، بينما يراقب جهاز المناعة الخلايا الشاذة ويقضي عليها باستمرار، ما يفسر عدم تطور معظم الطفرات اليومية إلى أورام سرطانية.

تحديات العلاج

غير أن بعض الخلايا تنجح في الإفلات من هذه الدفاعات مجتمعة، فتكتسب مع الوقت خصائص جديدة تمكنها من خداع جهاز المناعة والاستمرار في النمو، لتنتج لاحقا سلالات أكثر قدرة على المقاومة والانتشار داخل الجسم.

وانطلاقا من هذا التعقيد، يوضح البرنامج أن الحديث عن علاج واحد للسرطان يفتقر إلى الأساس العلمي، كونه ليس كيانا موحدا، بل مجموعة واسعة من الأمراض التي تختلف باختلاف العضو المصاب وطبيعة الطفرات الوراثية وسلوك الخلايا.

ويستعرض الغندور تطور وسائل العلاج عبر العقود، بدءا من الجراحة والكي، ثم العلاج الإشعاعي الذي يستهدف الحمض النووي للخلايا السرطانية، وصولا إلى العلاج الكيميائي الذي يهاجم الخلايا سريعة الانقسام، رغم تأثيره في بعض الخلايا السليمة أيضا.

كما تناولت الحلقة الطفرة التي شهدتها العلاجات المناعية الحديثة، القائمة على إعادة توجيه خلايا جهاز المناعة للتعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها بدقة أكبر، ما أسهم في تحقيق نتائج واعدة لدى بعض أنواع السرطان، دون أن يمثل حلا شاملا لجميع الحالات.

ويختتم البرنامج رسالته بالتأكيد أن التقدم الحقيقي في مواجهة السرطان لا يأتي عبر الوصفات المتداولة أو الادعاءات غير الموثقة، وإنما عبر تراكم البحث العلمي وفهم بيولوجيا المرض، ما أتاح تطوير علاجات أكثر دقة وفاعلية، مع بقاء خصوصية كل حالة عاملا حاسما في اختيار العلاج المناسب.