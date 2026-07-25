الدحيح يكشف أسرار "الحرب العالمية صفر" وكواليس استقلال أمريكا

يكشف “الدحيح” كيف قادت حرب السنوات السبع، أو “الحرب العالمية صفر”، إلى ولادة الولايات المتحدة، موضحا أن الهوية الأمريكية لم تتشكل بإعلان الاستقلال وحده، بل عبر الحروب والصراعات والتحولات الفكرية.

في كل مرة يروى فيها تاريخ استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، تتصدر مشاهد إعلان الاستقلال وصعود جورج واشنطن، بينما تغيب الأسئلة التي سبقت تلك اللحظة، لكن برنامج "الدحيح" يعيد الحكاية إلى بدايتها، كاشفا كيف مهدت حرب عالمية منسية لولادة دولة ستغير موازين التاريخ.

وتأخذ الحلقة (يمكن مشاهدتها كاملة عبر هذا الرابط) المشاهد في رحلة تبدأ من غابات أمريكا الشمالية، قبل أن تمتد إلى أوروبا وسائر القارات، موضحة كيف تحولت مواجهة حدودية محدودة إلى صراع عالمي، أسهمت نتائجه في تشكيل الولايات المتحدة وصناعة هويتها السياسية.

وتبدأ القصة بحادثة غامضة لا تزال تفاصيلها محل خلاف، إذ لا يعرف على وجه اليقين من أطلق الرصاصة الأولى خلال الاشتباك الذي قتل فيه قائد دورية فرنسية، غير أن المؤكد، كما يوضح البرنامج، أن تلك الواقعة أشعلت حرب السنوات السبع.

ويشير مقدم البرنامج أحمد الغندور إلى أن عددا من المؤرخين يصفون هذا الصراع بـ"الحرب العالمية صفر"، لأنه امتد إلى 5 قارات و3 محيطات، وشاركت فيه القوى الاستعمارية الكبرى، ليصبح أول نزاع عالمي واسع النطاق قبل الحربين العالميتين بقرنين.

وفي قلب هذه الأحداث، يبرز جورج واشنطن بصورة تختلف عن الرواية الأمريكية التقليدية، فبدلا من القائد المنتصر، يظهر ضابطا شابا ارتكب أخطاء عسكرية متتالية، بعدما اختار إقامة حصنه في موقع منخفض تحيط به الغابات، مانحا القوات الفرنسية أفضلية واضحة.

ولم تتوقف تداعيات القرار عند خسارة المعركة، إذ وجد الجنود البريطانيون أنفسهم مكشوفين أمام نيران الفرنسيين من المرتفعات، لتنتهي المواجهة باستسلام واشنطن وتوقيعه وثيقة تضمنت اعترافا بمسؤوليته عن مقتل الضابط الفرنسي، في واحدة من أكثر محطات مسيرته إثارة للجدل.

غير أن الحلقة تؤكد أن تلك الهزيمة لم تكن نهاية الحكاية، بل بداية سلسلة تحولات أكبر، فالمواجهة المحلية سرعان ما تحولت إلى حرب عالمية استنزفت القوى الكبرى، قبل أن تخرج بريطانيا منها منتصرة عسكريا، لكنها مثقلة بالأعباء المالية والسياسية.

بذور التمرد

ويصف الغندور الانتصار البريطاني بأنه حمل بذور أزمة جديدة، إذ خرجت الإمبراطورية من الحرب وقد وسعت نفوذها، لكنها استنزفت مواردها المالية، ولتقليل النفقات، قررت لندن وقف التوسع غربا، ومنعت المستعمرين من تجاوز نهر أوهايو، رغم أنهم خاضوا الحرب أملا في الحصول على أراض جديدة.

ويبين أن القرار الملكي لم يكن مرتبطا بالأزمة المالية وحدها، بل عكس أيضا تزايد شكوك التاج البريطاني في ولاء المستعمرين، فقد فضلت لندن إبقاءهم قريبين من الساحل وتحت رقابتها، خشية أن يؤدي تمددهم داخل القارة إلى نشوء مراكز قوة يصعب السيطرة عليها.

ومن هذه النقطة، ينتقل "الدحيح" إلى ما يراه جوهر الأزمة، وهو سؤال الهوية، فالمستوطنون الأوروبيون لم يعودوا يشعرون بأنهم متساوون مع البريطانيين في الوطن الأم، بينما نشأت أجيال كاملة في أمريكا لم تطأ أقدامها بريطانيا قط، لتجد نفسها بين انتماءين متناقضين.

ويشير إلى أن المستعمرين الأوائل تعاملوا مع وجودهم باعتباره امتدادا للإمبراطورية، وكانت مهمتهم توسيع نفوذها ومواجهة القوى الأوروبية الأخرى، إلى جانب إقصاء السكان الأصليين، لكن أبناءهم وأحفادهم بدؤوا يتساءلون عن جدوى القتال باسم وطن لم يعودوا يشعرون بأنه يمثلهم بالكامل.

ومع تصاعد هذا الشعور، لجأت بريطانيا إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة لتعويض خسائر الحرب، الأمر الذي أثار غضبا واسعا داخل المستعمرات، ويؤكد البرنامج أن الاعتراض لم يكن على قيمة الضرائب بقدر ما كان رفضا لفرضها دون تمثيل سياسي داخل البرلمان البريطاني.

ويستعرض الغندور حادثة "حفلة شاي بوسطن" باعتبارها إحدى أبرز محطات التصعيد، بعدما صعد محتجون إلى السفن البريطانية وألقوا عشرات الأطنان من الشاي في البحر، في احتجاج تحول لاحقا إلى أحد أبرز رموز الثورة الأمريكية.

ولم يتوقف الأمر عند المقاطعة الاقتصادية، بل حاولت جماعة "أبناء الحرية" إعادة تشكيل العادات اليومية، عبر الدعوة إلى هجر الشاي، المرتبط ببريطانيا، والترويج للقهوة بوصفها مشروبا يعبر عن الهوية الأمريكية الناشئة، في مثال على توظيف الاستهلاك لبناء الانتماء السياسي.

لكن الحلقة تتجنب تقديم الثورة الأمريكية بوصفها قصة إجماع وطني، إذ يستشهد الغندور بالمؤرخ الأمريكي آلان تايلور، الذي يرى أنها كانت أيضا حربا أهلية، شهدت مواجهات بين الأمريكيين أنفسهم، وممارسات عنيفة ضد المعارضين، بينما بقيت شرائح واسعة من السكان موالية لبريطانيا أو محايدة.

ولادة الهوية

ومع اتساع رقعة المواجهة، وجد قادة الثورة أن الانتصار العسكري وحده لا يكفي، ويشير البرنامج إلى أن نجاح أي مشروع سياسي يحتاج إلى هوية جامعة، لا تقوم على كراهية بريطانيا، بل على تعريف جديد لما يعنيه أن يكون الإنسان "أمريكيا".

ويطرح الغندور فكرة لافتة، مفادها أن الهوية الأمريكية لم تتشكل من أصل عرقي أو تاريخ حضاري مشترك، كما هو الحال في دول كثيرة، وإنما نشأت تدريجيا وسط الحروب والصراعات، بعدما أدرك المستوطنون أنهم باتوا يشتركون في تجربة مختلفة عن البريطانيين المقيمين في أوروبا.

ويستحضر البرنامج نماذج من شخصيات صعدت خلال الحرب، مثل هنري نوكس، الذي انتقل من شاب لم يعرف عنه العمل العسكري إلى قائد نفذ واحدة من أبرز عمليات نقل المدافع، قبل أن يصبح أول وزير للحربية في الولايات المتحدة بعد الاستقلال.

وتتجلى ملامح الهوية الجديدة، وفق الغندور، في الإيمان بأن الانتماء لا يرتبط بالأصل بقدر ارتباطه بالمشاركة في مشروع الدولة. فمن يلتزم بقيم المجتمع الناشئ ويسهم في تحقيق أهدافه، يصبح جزءا من الأمة الأمريكية، بصرف النظر عن جذوره أو مكان مولده.

ولا يتوقف البرنامج عند الاستقلال السياسي، بل يربط كثيرا من خصوصيات النظام الأمريكي الحديث بظروف التأسيس. فالإصرار على حق حمل السلاح، واتساع صلاحيات الولايات، وحتى آلية انتخاب الرئيس، كلها -بحسب الحلقة- انعكاسات مباشرة لتجارب الحرب والخوف من تركيز السلطة في يد حكومة مركزية قوية.

وفي المحطة الأخيرة، يتوقف الغندور عند تكليف توماس جيفرسون بصياغة وثيقة الاستقلال، التي أعلنت أن البشر خلقوا متساوين ويتمتعون بحقوق طبيعية، مثل الحياة والحرية والسعي وراء السعادة، معتبرا أنها مثلت لحظة مفصلية في ولادة الولايات المتحدة.

لكن الحلقة لا تتعامل مع الوثيقة بوصفها نهاية القصة، بل بداية نقاش أكبر، فالغندور يختتم بسؤال مفتوح حول قدرة النصوص المثالية على صناعة واقع يطابق مبادئها، متسائلا عما إذا كانت كلمات إعلان الاستقلال نجحت فعلا في تشكيل هوية ملايين الأمريكيين، أم بقيت طموحا يتجاوز ما تحقق على الأرض.