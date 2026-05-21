الدحيح.. ماذا لو انتصر هتلر في الحرب العالمية الثانية؟

طرحت حلقة (10 يونيو/حزيران 2026) من برنامج “الدحيح” مجموعة من الفرضيات ضمن ما يُسمى فلسفة التاريخ البديل، وهو نوع من السرد أو الدراسة يتخيل حدوث شيء مختلف في الماضي.

وتساءلت الحلقة وهذا رابطها، في البداية عن فرضية: "ماذا لو انتصرت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية؟"، وماذا سيكون مستقبل مشروع زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر لبرلين المستقبلية أو ما سماها بعاصمة العالم؟

وتشير الحلقة إلى أن النازيين وضعوا خططا موثقة لمشروعهم المستقبلي، وبعضها أفكار وضعها هتلر بنفسه في كتاب "كفاحي".

وكان هتلر يفكر بغزو الاتحاد السوفيتي والدول التابعة له بهدف جعله أرضا مستوطنة للألمان وتوفير اكتفاء ذاتي لهم، عبر تهجير أو إبادة السكان الأصليين، وخطط لتقسيم الدول وتوزيع سكانها حسب أعدادهم وكثافتهم، واستلهم العديد من أفكاره من أفعال أمريكا مع السكان الأصليين لها.

ولكن تحقيق حلم هتلر كان سيتطلب قتل 30 إلى 45 مليون مواطن سوفيتي، عن طريق دفعهم للنزوح، والتهجير، والإبادة، لأن هتلر كان يؤمن أن السوفيت غير قابلين لـ"الألمنة"، نسبة لألمانيا.

ومن الفرضيات التي كانت ستحصل لو تمكن هتلر من تنفيذ خططه، أنه ربما كان سيهاجم الولايات المتحدة بعد السيطرة على قارة أوروبا كلها، ولضربها بالسلاح النووي وجعل ألمانيا حينها ملكة المسرح الدولي.

غير أن الخطط التي وضعها النازيون كانت خططا أوروبية تقليدية، فهتلر يصف في كتاب "كفاحي"، دول أوروبا بأنها دول تشبه الهرم، القمة أوروبا، والقاعدة الواسعة مستعمرات بعيدة جدا هي أفريقيا وآسيا، وهذه المستعمرات لا تحتاج جهودا جبارة للسيطرة عليها ونقل مواردها لقمة الهرم.

وتلفت حلقة "الدحيح" إلى أن أمريكا نفسها أبادت سكانها الأصليين، وتشير إلى أن هتلر كان سيعتبر إبادة أمريكا للسكان الأصليين هي أحسن مثال يقتدي به لغزو الاتحاد السوفيتي.

هتلر يستلهم من النموذج الأمريكي

وكان هتلر قد خطط بعد ذلك لإقامة محميات يهودية في سيبيريا ومدغشقر، مستلهما الفكرة من الأمريكيين الذين عملوا محميات حصرت الهنود في مناطق معينة.

وقبل "الهولوكوست" أصدر هتلر قوانين "نورمبرغ"، التي تعرِّف العرق اليهودي وتنبذه، لكن هذه القوانين العنصرية لم تكن من ابتكار هتلر، وإنما من قوانين العنصرية الأمريكية، كما جاء في حلقة "الدحيح".

وكانت أمريكا تمنع الزواج المختلط بين الأعراق، وقوانينها كانت تحدد تفاصيل عنصرية حتى تعرِّف من هو الأسود، وتعرِّف الآسيويين وكل الأعراق الذين كانوا يرونهم أدنى منهم.

وخلصت الحلقة إلى أن الحضارة الغربية التي فيها العلم والثقافة اعتبرت النازية سرطانا، لكن هذا الغرب عندما تتعارض مصلحته مع الأخلاق أو القانون الدولي يخلق حالة استثناء، ويقوم بالقتل والغزو وبفرض العقوبات، وقد ترك مليوني شخص في غزة يبادون، لأنهم في لحظة تحولوا إلى كائنات مستباحة.