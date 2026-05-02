"الدحيح" يكشف أسرار محاكمات النازيين وسقوط أسطورة الوحوش

تستعرض حلقة “الدحيح” محاكمات نورمبرغ كمدخل لفهم “تفاهة الشر” كاشفة أن قادة النازية لم يكونوا وحوشا بل أشخاصا عاديين، ما يطرح تساؤلات عميقة حول قدرة الأنظمة على تحويل الإنسان إلى أداة للقتل.

في معالجة تجمع بين السرد التاريخي والتحليل النفسي، تعيد حلقة "الدحيح" قراءة محاكمات نورمبرغ بوصفها لحظة مفصلية لم تقتصر على محاسبة قادة النازية، بل كشفت عن سؤال أكثر إرباكا: كيف يمكن لأشخاص عاديين أن يتحولوا إلى أدوات لارتكاب جرائم جماعية بهذا الحجم؟

تبدأ الحلقة (يمكن مشاهدتها كاملة عبر هذا الرابط) بمشهد تمثيلي ساخر يعكس التوتر الأخلاقي الذي أحاط بالمحاكمات، حيث يحاول أحد القادة النازيين التملص من مسؤوليته عبر خطاب مزدوج يساوي بين جرائم النازية وأفعال الحلفاء، في إشارة مبكرة إلى تعقيد العدالة في زمن الحروب.

ومن هذا المدخل، ينقل أحمد الغندور المشاهد إلى مدينة نورمبرغ الألمانية، التي تحولت من مركز لسن القوانين العنصرية إلى مسرح لمحاكمة صانعيها بعد أن دمرتها الحرب وخلّفت وراءها مشاهد الخراب والصدمة الإنسانية.

في تلك المدينة التي شهدت صعود الخطاب النازي، اجتمع العالم لمتابعة أول محاكمة دولية من نوعها، حيث تجاوز الهدف منها مجرد العقاب إلى تقديم ما وصفه الرئيس الأمريكي آنذاك بـ"الاستعراض العلني للذنب"، لتفكيك صورة القادة النازيين أمام جمهورهم.

غير أن هذه المحاكمات شابها إشكاليات، إذ أثارت تساؤلات حول شرعية المنتصر في محاكمة المهزوم، خاصة في ظل غياب إطار قانوني دولي واضح آنذاك، فضلا عن خشية الحلفاء من استغلال النازيين للمحاكمة كمنصة دعائية جديدة.

في قلب هذا المشهد، يبرز اسم هيرمان غورينغ -الرجل الثاني في النظام النازي- الذي لم يتعامل مع المحاكمة بوصفها نهاية، بل كفرصة أخيرة لإعادة تقديم نفسه قائدا مستندا إلى كاريزما وخبرة خطابية مكّنته من التأثير حتى وهو خلف القضبان.

وتتتبع الحلقة مسار غورينغ منذ بداياته كبطل حرب في الحرب العالمية الأولى وصولا إلى صعوده داخل النظام النازي، حيث جمع بين الطموح والانتهازية واستثمر مكانته العسكرية لتعزيز نفوذه السياسي داخل الدولة النازية.

مناورة أخيرة

ومع انهيار النظام، حاول غورينغ المناورة لإنقاذ موقعه وعرض التعاون مع الحلفاء، غير أن هذه المحاولات انتهت باعتقاله ليبدأ فصل جديد من المواجهة، هذه المرة داخل قاعة المحكمة لا في ساحة الحرب.

داخل السجن، لم يفقد غورينغ حضوره بل سعى إلى فرض نفسه قائدا على بقية السجناء مستفيدا من شخصيته الكاريزمية، في وقت كان فيه الحلفاء يحاولون تفكيك هذه الصورة وإعادة تعريفه كمجرم حرب.

في هذا السياق، يدخل الطبيب النفسي دوغلاس كيلي على خط الأحداث مكلفا بدراسة الحالة العقلية للسجناء، في مهمة فتحت الباب أمام واحدة من أكثر الاكتشافات إرباكا في تاريخ علم النفس.

لم يجد كيلي "وحوشا" بالمعنى التقليدي، بل أشخاصا يتمتعون بسمات بشرية عادية، بعضهم أظهر عواطف أسرية واهتمامات شخصية، ما خلق تناقضا صادما بين حياتهم الخاصة وجرائمهم العامة.

هذا الاكتشاف قاد إلى إعادة التفكير في طبيعة الشر، إذ لم يعد مرتبطا باضطرابات نفسية استثنائية بل بإمكانية كامنة داخل الإنسان العادي، تتفعل تحت ظروف معينة من السلطة والطاعة والانتماء.

وتعزز هذا الفهم من خلال تحليل شخصيات أخرى داخل النظام النازي، حيث ظهر بعضهم بمستوى فكري محدود أو سلوكيات اعتيادية، ما قوض فكرة "العبقرية الشريرة" التي تبرر الجرائم الكبرى.

نظام الشركات

في ضوء ذلك، تطرح الحلقة تصورا يرى النظام النازي كمنظومة عمل تشبه الشركات، حيث يتحرك الأفراد بدوافع الترقّي والطموح ضمن هيكل تنظيمي يشرعن العنف ويحوّله إلى وظيفة.

ومع انطلاق المحاكمات، حاول غورينغ استخدام مهاراته الخطابية للدفاع عن نفسه، مقدما رواية تبريرية تستند إلى فكرة الولاء للدولة، غير أن عرض مشاهد معسكرات الإبادة شكّل لحظة انهيار لهذا الخطاب.

أمام هذه الأدلة، بدأ غورينغ يدرك أن الصورة التي حاول تسويقها لم تعد قابلة للصمود، وأن الأسطورة التي بناها النظام النازي عن نفسه سقطت أمام الحقائق المصورة.

وبعد صدور حكم الإعدام بحقه، أنهى غورينغ حياته بنفسه عبر تناول السم، في خطوة اعتُبرت تحديا أخيرا للسلطة القضائية ومحاولة للاحتفاظ بالسيطرة حتى اللحظة الأخيرة.

لكن القصة لا تنتهي عند هذا الحد، إذ تمتد إلى التأثيرات الفكرية التي خلفتها هذه التجربة، خاصة في أعمال الفيلسوفة حنة آرنت التي صاغت مفهوم "تفاهة الشر" لتصف به طبيعة الجرائم التي ارتكبها أشخاص عاديون.

ويجد هذا المفهوم دعما لاحقا في تجارب علمية مثل تجربة ستانلي ميلغرام، التي أظهرت استعداد الأفراد لتنفيذ أوامر مؤذية تحت ضغط السلطة، حتى في غياب دوافع شخصية.

ومن خلال هذا الربط، تخلص الحلقة إلى أن الخطر لا يكمن في وجود "أشرار استثنائيين"، بل في أنظمة قادرة على تحويل الطاعة إلى أداة للشر، وتفريغ الأفراد من مسؤوليتهم الأخلاقية.