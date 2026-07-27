الجرح والتعديل في عصر البودكاست.. باحث يدعو إلى تدقيق الروايات

يقدم أستاذ التاريخ بجامعتي حلوان وقرطبة الدكتور إبراهيم العسال رؤية نقدية لإعادة قراءة التاريخ الإسلامي بعيدا عن منهج “المحامي” الذي يدافع، واعتماد منهج “القاضي” الذي يخضع الروايات للجرح والتعديل.

ويحذر العسال خلال حلقة (2026/7/27) من "بودكاست بالتفصيل" الذي يبث على منصة أثير وهذا رابطه، من الخلط بين منهج "المحامي" ومنهج "القاضي" في قراءة الروايات التاريخية، مشيرا إلى أن التاريخ الإسلامي يمتلك أداة فريدة غير موجودة في أي حضارة أخرى، وهي علم "الجرح والتعديل" الذي يمكّن من تمحيص الروايات ونقدها، ويشدد على أن جسد التاريخ النقل وروحه العقل، ولا غنى للروح عن الجسد.

ويروي الباحث رحلة تحوله الأكاديمية من دراسة علمي علوم إلى كلية السياحة والفنادق، ثم تخصصه في الإرشاد السياحي الذي قاده إلى دراسة التاريخ، قبل أن يحصل على الدكتوراه من جامعة حلوان عام 2013، ثم ينطلق في رحلة أكاديمية جديدة إلى إسبانيا، حيث واجه صعوبات وتحديات مع نظرة الأساتذة الأوروبيين للباحثين العرب، فقرر خوض تجربة جديدة وحصل على دكتوراه ثانية من جامعة قرطبة عام 2017.

ويكشف أن تجربته في إسبانيا كانت محطة فارقة في مسيرته، حيث تعلم كيفية الفصل بين "الهوى والهوية" والآراء العلمية، وضرورة الحياد في دراسة التاريخ، مشيرا إلى أن الجامعات الغربية توفر ميزانيات بحثية ضخمة، ولو أتيحت للمصريين والعرب لاكتسحوا العالم.

ويشير إلى أنه تعلم هناك أن التاريخ ليس حكاية للاستئناس بل هو منهج له أصول، وأن من يتصدر المشهد الإعلامي يروي التاريخ بنظام "الحكواتي" وليس بطريقة "المؤرخ".

منهج نقدي مختلف

ويطبق العسال منهجه النقدي على نماذج تاريخية مختلف عليها، مثل رواية "تعفن جسد النبي عليه الصلاة والسلام" التي يراها ضعيفة السند بسبب انقطاع الرواة، ويفندها عبر تتبع أسانيدها.

كما يلفت إلى أن فتوى الخليفة عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان والعلاء الحضرمي كانت ممارسات بشرية لا علاقة لها بالدين، وأن الفتوحات الإسلامية لا يمكن اختزالها في دافع واحد، سواء كان دينيا أو اقتصاديا، بل هي نتاج ظروف متشابكة.

وفي السياق نفسه، يحذر العسال من محاكمة أحداث القرن السابع بقوانين القرن العشرين، ويطالب بإعادة صياغة التاريخ الإسلامي وتنقيحه وتهذيبه من الروايات الضعيفة والأخطاء الشائعة، داعيا إلى الاعتماد على المنهج العلمي ونبذ روايات "الحكواتي" التي تختزل التاريخ في سرديات منحازة.

ويخلص أستاذ التاريخ إلى أن هناك قاعدة ذهبية في علم التاريخ يجب اصطحابها دائما عند الحكم على رواية تاريخية ما: "لا ترفض الرواية عندما تكون غريبة، ولا تقبلها عندما تكون مشهورة"، مؤكدا أن الشهرة لا تعني الصحة، وأن العلم فقط هو الحل في كل شيء، وليس في التاريخ فقط.