"المخبر الاقتصادي" يكشف سر حجب "فابل 5" الأمريكي وكيف اغتنمت الصين الفرصة

يكشف “المخبر الاقتصادي” كيف تحول حجب “فابل 5” الأمريكي من إجراء أمني إلى فرصة إستراتيجية للصين، بعدما أثار الشكوك حول موثوقية النماذج الأمريكية وعزز جاذبية البدائل الصينية.

بينما تتسابق واشنطن وبكين على قيادة ثورة الذكاء الاصطناعي، كشف قرار أمريكي مفاجئ بحجب أحد أكثر النماذج تطورا عن العالم معضلة جديدة تتجاوز التكنولوجيا نفسها، فبدلا من إضعاف الصين، قد تكون الولايات المتحدة منحت منافستها فرصة ثمينة لتعزيز حضورها العالمي.

وتسلط حلقة (20 يونيو/حزيران 2026) من برنامج "المخبر الاقتصادي" الضوء على تداعيات قرار حجب نموذجي "ميثوس 5" و"فابل 5″، وكيف تحول إجراء اتُّخذ بدوافع أمنية إلى عامل يعزز مكانة النماذج الصينية في الأسواق الدولية.

وتبدأ الحلقة (التي يمكنكم مشاهدتها كاملة بالضغط هنا) من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال زيارته إلى الصين، حين أكد أن بلاده ما تزال تتفوق بوضوح في سباق الذكاء الاصطناعي، مستندا إلى التفوق الأمريكي في الرقائق المتقدمة والبنية البحثية.

ورغم هذه الأفضلية، تشير الحلقة إلى أن الفجوة بين الطرفين ليست بالحجم الذي يُصوَّر غالبا، وأن الصين تتبع إستراتيجية مختلفة تقوم على توسيع الانتشار التجاري وتقليل التكلفة بدلا من التركيز على التفوق التقني وحده.

كما تستفيد بكين من الأخطاء التي ترتكبها واشنطن في إدارة هذا الملف، وهو ما ظهر بوضوح في أزمة حجب أحدث نماذج شركة أنثروبيك الأمريكية.

وفي هذا السياق، يطرح "المخبر الاقتصادي" سؤاله الرئيسي: كيف تحول قرار أمريكي استهدف حماية الأمن القومي إلى فرصة إستراتيجية سمحت للصين بتعزيز موقعها في حرب الذكاء الاصطناعي؟

مخاوف سيبرانية

تعود جذور الأزمة إلى أبريل/نيسان الماضي عندما عقد مسؤولون أمريكيون اجتماعا طارئا ضم ممثلين عن كبرى المؤسسات المالية للتحذير من المخاطر التي قد تنتج عن جيل جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي فائقة القدرات.

وكانت شركة أنثروبيك قد كشفت آنذاك عن نموذج "كلود ميثوس بريفيو"، مؤكدة أنه يمثل قفزة كبيرة في مجال الأمن السيبراني، إلى درجة دفعتها إلى الامتناع عن طرحه للجمهور والاكتفاء باستخدامه ضمن نطاق محدود.

وبحسب الشركة، أظهر النموذج قدرات استثنائية في اكتشاف الثغرات واختبار الأنظمة الحساسة، ما أثار مخاوف من إمكانية استغلاله في اختراق البنى التحتية المالية والحكومية حول العالم.

ولهذا السبب، سعت أنثروبيك إلى تطوير نسخة أكثر أمانا عبر إضافة طبقات حماية تمنع الوصول إلى بعض القدرات الخطرة، لتنتج في النهاية نموذج "فابل 5" المخصص للمستخدمين العاديين.

وعندما أُطلق النموذج في 9 يونيو/حزيران الجاري، استقبله المستخدمون بحماس واسع باعتباره أول فرصة للوصول إلى جزء من قدرات "ميثوس" المتقدمة.

غير أن هذا الحماس لم يدم سوى أيام قليلة، بعدما أبلغت شركة أمازون الإدارة الأمريكية بمخاوف تتعلق بإمكانية تجاوز أنظمة الحماية والوصول إلى قدرات النموذج الكاملة.

وسرعان ما تصاعدت القضية إلى أعلى مستويات صنع القرار في واشنطن، لينتهي الأمر بفرض قيود تصديرية شاملة على "فابل 5" و"ميثوس 5″، ما أجبر الشركة على تعطيل النموذجين بالكامل.

هدية لبكين

أثار القرار الأمريكي موجة استياء واسعة بين المستخدمين والشركات، لكنه تجاوز ذلك ليصبح قضية سياسية وتقنية دفعت عددا من الحكومات الغربية إلى إعادة التفكير في اعتمادها على النماذج الأمريكية.

ورأت أطراف أوروبية وكندية أن الحادثة كشفت هشاشة الاعتماد على عدد محدود من الشركات الأمريكية، وأعادت إلى الواجهة مفهوم "الذكاء الاصطناعي السيادي" بوصفه ضرورة إستراتيجية وليست مجرد خيار تقني.

وتؤكد الحلقة أن الضرر الأكبر لم يكن في اختفاء نموذج متقدم لبضعة أيام، بل في اهتزاز الثقة بإمكانية الوصول المستمر إلى الخدمات الأمريكية مستقبلا.

في المقابل، وجدت الصين نفسها أمام فرصة ثمينة، إذ بدت نماذجها أقل عرضة للتعطيل السياسي وأكثر قدرة على توفير استقرار طويل الأمد للمستخدمين والمؤسسات.

ويشير "المخبر الاقتصادي" إلى أن نماذج صينية عديدة باتت تقترب تدريجيا من مستوى منافساتها الأمريكية، في وقت تتميز فيه بانخفاض التكلفة وسهولة الوصول والانفتاح على المطورين.

وتزداد هذه الأفضلية مع اعتماد عدد كبير من النماذج الصينية على سياسة الأوزان المفتوحة، التي تسمح للشركات والمؤسسات بتشغيلها على بنيتها الخاصة بعيدا عن تحكم الحكومات أو الشركات المالكة.

لهذا تخلص الحلقة إلى أن معركة الذكاء الاصطناعي لم تعد تُحسم فقط بالأداء التقني، بل أيضا بالثقة والاعتمادية والتكلفة، وهي عناصر قد تمنح الصين أفضلية متزايدة في سباق طويل الأمد على النفوذ التكنولوجي العالمي.