بعيدا عن دراما هوليود.. الدحيح يكشف الوجه المظلم لإمبراطورية إسبرطة

يعيد “الدحيح” قراءة تاريخ إسبرطة، كاشفا نظاما صارما لصناعة المحاربين عبر الحرمان والانضباط قبل أن ينهار هذا النموذج أمام تحديات الواقع، ويطرح تساؤلات حول حدود القوة القائمة على القسوة.

في زمن تتكفل فيه السينما بصناعة الأبطال وتضخيم الأساطير، يذهب برنامج "الدحيح" في اتجاه معاكس، كاشفا أن الصورة اللامعة لإسبرطة ليست سوى واجهة تخفي خلفها نظاما اجتماعيا شديد القسوة صاغ الإنسان وفق معايير عسكرية صارمة.

وبينما رسخت الأعمال الفنية فكرة "المحارب الذي لا يهزم"، تعود الحلقة (يمكن مشاهدتها كاملة عبر هذا الرابط) إلى التاريخ لتفكيك هذه الرواية، وإعادة قراءة التجربة الإسبرطية بوصفها مشروعا لإنتاج القوة لا رمزا مطلقا لها.

تبدأ الحلقة بمشهد تمثيلي ساخر يستحضر معركة "ثيرموبيلاي"، حيث يعاد تقديم الملك ليونيداس بطريقة تهكمية تقوض الصورة البطولية التقليدية، ومن خلال هذا المشهد، يفتح البرنامج باب التساؤل حول الفجوة بين ما روجته الثقافة الشعبية وما تثبته الوقائع التاريخية.

من هذه الزاوية، ينطلق أحمد الغندور لتفكيك الأسطورة، متسائلا عن الكيفية التي تحولت بها إسبرطة إلى أيقونة عالمية للقوة رغم محدودية عدد سكانها ومواردها، ويشير إلى أن هذا التضخيم ارتبط بسرديات لاحقة أكثر منه بوقائع تاريخية دقيقة.

يوضح البرنامج أن إسبرطة لم تكن مجرد كيان عسكري تقليدي، بل منظومة اجتماعية متكاملة صممت لإنتاج المحارب منذ الطفولة، وقد تجسد ذلك في نظام "الأغوجي" الذي أخضع الأطفال الذكور لتدريبات قاسية تستهدف بناء التحمل الجسدي والانضباط النفسي.

داخل هذا النظام، كان الطفل ينتزع من أسرته في سن مبكرة ليدمج في بيئة جماعية قاسية، حيث تمحى الروابط الفردية تدريجيا لصالح الولاء المطلق للدولة، ويعاد تشكيل سلوكه عبر التدريب المستمر والحرمان المنهجي من أبسط أشكال الراحة.

فلسفة القسوة

ويبرز الغندور كيف اعتمدت إسبرطة فلسفة "القوة عبر الحرمان"، حيث فرض التقشف بوصفه أسلوب حياة، ومنعت مظاهر الترف بشكل صارم، وقد شكل ذلك جزءا من رؤية تعتبر أن الصلابة تبنى من خلال المعاناة لا من خلال الرفاه.

وفي هذا الإطار، يتوقف البرنامج عند القوانين المنسوبة إلى ليكورغوس التي أعادت تنظيم المجتمع الإسبرطي وفق قواعد دقيقة شملت الملكية ونمط العيش، وقد سعت هذه القوانين إلى خلق مجتمع متجانس ظاهريا يقوم على الانضباط والمساواة الشكلية.

غير أن هذه المساواة، كما توضح الحلقة، جاءت على حساب الحريات الفردية، إذ خضعت تفاصيل الحياة اليومية لرقابة الدولة من التربية إلى العلاقات الاجتماعية، وتحول الفرد إلى أداة ضمن مشروع أكبر يهدف إلى خدمة البنية العسكرية.

كما يتناول البرنامج موقع المرأة داخل هذا النظام، حيث حظيت النساء في إسبرطة بوضع مختلف نسبيا مقارنة بمدن يونانية أخرى، إذ شاركن في تدريبات بدنية وكان ينظر إليهن كعنصر أساسي في إنتاج الأجيال المقاتلة.

لكن هذا الدور لم يكن منفصلا عن فلسفة الدولة العسكرية، إذ تم توظيف الجسد الأنثوي ضمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى إنجاب محاربين أكثر قوة، ويعكس ذلك شمولية المشروع الإسبرطي في إعادة تشكيل المجتمع بكافة مكوناته.

تفكيك الأسطورة

ينتقل "الدحيح" بعد ذلك إلى تحليل الصورة الحديثة لإسبرطة التي أعادت السينما تشكيلها بوصفها رمزا للقوة الخارقة، ويشير إلى أن هذه الصورة اختزلت التجربة التاريخية في مشاهد بطولية، متجاهلة التعقيدات الاجتماعية والسياسية.

وفي مواجهة هذا التصور، يقدم البرنامج قراءة تاريخية تظهر أن إسبرطة كانت قوة مؤثرة لفترة محدودة فقط، قبل أن تبدأ في التراجع نتيجة تحولات عسكرية وسياسية أضعفت قدرتها على الحفاظ على تفوقها الإقليمي.

ويعزو الغندور هذا التراجع إلى طبيعة النظام المغلق الذي تبنته إسبرطة، إذ أدى التركيز المفرط على البعد العسكري إلى إهمال مجالات أخرى كالتجارة والثقافة، مما حد من قدرتها على التكيف مع المتغيرات.

وتتجلى هذه النهاية في معركة "ليوكترا" عام 371 قبل الميلاد، حين تلقت إسبرطة هزيمة حاسمة أنهت هيمنتها العسكرية، وتكشف هذه المحطة أن القوة المبنية على الانضباط الصارم لا تضمن بالضرورة الاستمرارية التاريخية.

في ضوء ذلك، تطرح الحلقة تساؤلات أعمق حول مفهوم القوة ذاته، وهل يمكن لنظام قائم على القسوة أن ينتج مجتمعا مستقرا، كما تدعو إلى إعادة النظر في العلاقة بين الانضباط والمرونة في بناء الدول.

ويختتم البرنامج رسالته بالتأكيد على أن إسبرطة تمثل تجربة إنسانية مركبة، تكشف حدود تحويل الإنسان إلى أداة ضمن مشروع شمولي، فبينما نجحت في صناعة محاربين أشداء، فإنها أخفقت في تحقيق توازن يضمن البقاء.