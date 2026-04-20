تفاوض بلا صراخ.. ألاعيب "الدحيح" العلمية لإنهاء حروب أطفالك اليومية

يقدم “الدحيح” مقاربة ذكية لإدارة سلوك الأطفال عبر نظرية الألعاب، موضحا كيف تتحول مواقف يومية بسيطة إلى مفاوضات معقدة يمكن حلها بالعدل والمنطق بدل الصراخ.

في معالجة تجمع بين الطرافة والعمق العلمي، يفتح برنامج "الدحيح" نافذة جديدة لفهم الصراعات اليومية داخل البيوت، مقدما مقاربة غير تقليدية لإدارة سلوك الأطفال تقوم على توظيف مفاهيم "نظرية الألعاب" بدلا من الصراخ أو الاستسلام، في محاولة لإعادة ضبط ميزان العلاقة بين الآباء وأبنائهم.

تبدأ الحلقة (يمكن مشاهدتها كاملة عبر هذا الرابط) بمشهد تمثيلي يعكس حالة التوتر التي قد تنشأ داخل الأسرة، حين يتحول طلب بسيط لطفل إلى أزمة تفاوضية معقدة، وعبر هذا المشهد، يضع البرنامج المشاهد في قلب معركة نفسية يومية تتداخل فيها المشاعر مع حسابات دقيقة تكاد تحاكي مفاوضات عالية المخاطر.

من هذه النقطة، ينطلق أحمد الغندور بأسلوبه الساخر ليكشف أن ما يبدو فوضى عفوية من سلوك الأطفال يخفي في الواقع أنماطا تفاوضية متقدمة، فالأطفال كما يطرح، لا يبدأون التعلم من اللغة بل من أدوات بدائية للتأثير، حيث تتشكل أولى محاولات الضغط عبر ما يمكن وصفه بـ "البكاسة قبل النطق".

ولإثبات هذه الفرضية، يستعرض الغندور واقعة حقيقية لرجل أعمال ياباني حسم صفقة بملايين الدولارات عبر لعبة "حجر ورقة مقص" فرغم البساطة الظاهرية لهذه القصة فإنها تعكس تعقيدا إستراتيجيا عميقا في اتخاذ القرار تحت ضغط المنافسة.

وتتعمق الحلقة في تحليل هذه الواقعة موضحة كيف لجأت إحدى شركات المزادات إلى أطفال لوضع إستراتيجية الفوز، وكانت المفارقة أن حدس الأطفال المبني على فهم سلوك الخصم تفوق على التحليلات التقليدية، ما يعزز فكرة أن التفكير الإستراتيجي يبدأ مبكرا.

ينتقل البرنامج بعد ذلك إلى الواقع اليومي، حيث يبرز كيف يستخدم الأطفال هذه المهارات دون وعي نظري، ومن ذلك على سبيل المثال توقيت طلباتهم كاختيار لحظة الدفع في المتجر حيث يكون الأب تحت ضغط اجتماعي يجعله أكثر قابلية للتنازل.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يمتد إلى المساومات اليومية داخل المنزل مثل ربط تنفيذ الأوامر بالحصول على مكاسب إضافية، وهنا يظهر الطفل كطرف يوازن بين العرض والطلب مستفيدا من مرونة الطرف الآخر أو إرهاقه.

نظرية الألعاب

في هذا السياق، يطرح الغندور مفهوم "نظرية الألعاب" كأداة علمية لفهم هذه التفاعلات، وهذا الفرع من العلم الذي يدرس تضارب المصالح بين الأطراف، يوفر إطارا لتحليل السلوك واتخاذ قرارات أكثر عقلانية وفعالية.

أحد أبرز التطبيقات التي يقدمها البرنامج هو كيفية تحقيق "العدالة" بين الأطفال، فالمشكلة لا تكمن في تقسيم الموارد بحد ذاته، بل في إدراك كل طفل لقيمة ما يحصل عليه، وهو إدراك قد يختلف جذريا بين طرف وآخر.

ويبلغ هذا التعقيد ذروته فيما يشبه "تروما الكيكة"، حيث يتحول تقسيم قطعة حلوى بسيطة إلى مصدر دائم للشعور بالظلم، فحتى القسمة المتساوية قد لا تُرضي جميع الأطراف، لأن القيمة ليست في الكمية بل في التفضيلات الشخصية لكل طفل.

ولحل هذه الإشكالية، يقترح مبدأ بسيطا: "واحد يقسم والآخر يختار"، ويدفع هذا الأسلوب الطرف الأول إلى تحقيق أقصى درجات العدالة خوفا من أن يحصل على النصيب الأقل، ما يخلق توازنا تلقائيا بين الطرفين.

وتتسع الدائرة لاحقا لتشمل مواقف أكثر تعقيدا، مثل التعامل مع موارد غير قابلة للقسمة كالألعاب أو الامتيازات، وهنا يقترح البرنامج استخدام آليات تشبه المزادات، لكن بصيغة مبتكرة يمكن تسميتها "مزادات المجهود المنزلي".

وفي هذا النموذج لا تُدفع القيمة بالمال بل بالجهد، كتنظيف الغرف أو إنجاز المهام اليومية، وبهذا يتحول النزاع إلى عملية منظمة قائمة على الاختيار الحر، حيث يعكس كل عرض القيمة الحقيقية التي يضعها الطفل للامتياز المطلوب.

التفاعل المتكرر

كما يتطرق البرنامج إلى إستراتيجيات التفاعل المتكرر، مستشهدا بتجارب تاريخية مثل سلوك الجنود في الحروب، حيث يؤدي التعاون المتبادل إلى نتائج أفضل على المدى الطويل مقارنة بالصراع المستمر.

وفي هذا الإطار، يبرز نموذج "العين بالعين" كإستراتيجية فعالة تقوم على الرد بالمثل مع الحفاظ على إمكانية العودة إلى التعاون، ويعزز هذا النموذج عند تطبيقه في التربية السلوك الإيجابي ويحد من التصعيد.

ولا يغفل البرنامج دور الوالدين كمنظمين لهذه العملية، حيث يطلب منهم أحيانا التدخل كـ"مُيسرين" يوجهون الأطفال نحو قرارات أكثر عقلانية عبر تذكيرهم بتكلفة اختياراتهم الحقيقية.

وفي حالات التعنت، يطرح الغندور خيار "الشرير الضروري" حيث يفرض الأب أو الأم قواعد صارمة تخلق حافزا للتعاون بين الأطفال، من خلال توحيدهم في مواجهة قرار خارجي غير مرغوب.

ويختم الغندور الحلقة برسالة أساسية، وهي أن الهدف ليس التفوق على الأطفال أو التحايل عليهم، بل بناء بيئة قائمة على العدل والمنطق تساعدهم على تطوير مهارات التفاوض واتخاذ القرار منذ الصغر.