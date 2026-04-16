الأندلس المنسية.. الشيخ الندوي يروي قصة الإسلام بالهند ومواجهة الإلحاد

يستعرض الشيخ شمائل الندوي في حلقة من بودكاست “سكن” واقع الإسلام في الهند وتحديات الإلحاد، كاشفا أثر مناظراته الفكرية وداعيا للوعي بتاريخ الهند الإسلامي وتطوير الخطاب الديني لمواجهة التحولات المعاصرة.

بعيدا عن الأندلس التي تستحوذ على الذاكرة العربية، يطفو تاريخ الإسلام في الهند بوصفه امتدادا حضاريا لا يقل عمقا وتأثيرا، وسط واقع معاصر يشهد تصاعدا لتيارات الإلحاد وصراعا مفتوحا على هوية المسلمين هناك.

وفي حلقة من "بودكاست سكن" -الذي يبث عبر منصتي أثير والجزيرة 360- يقدم الشيخ شمائل الندوي رواية تتقاطع فيها التجربة الشخصية مع قراءة أعمق لواقع الإسلام في شبه القارة التي تحتضن أحد أكثر المجتمعات تنوعا دينيا وثقافيا في العالم.

ويضع الندوي منذ البداية مقارنة صادمة بين الأندلس والهند، متسائلا عن سبب استحضار الأولى في الوجدان العربي مقابل تغييب الثانية، رغم أن تاريخ الإسلام في الهند -برأيه- لا يقل عمقا وتأثيرا، بل يحمل امتدادات حضارية لا تزال حية حتى اليوم.

ويؤكد أن الهند ليست مجرد جغرافيا بعيدة عن العالم العربي، بل هي فضاء حضاري ساهم في إنتاج علماء ومصلحين كان لهم تأثير مباشر في قضايا الأمة، مشيرا إلى أن هذا الامتداد التاريخي لم يُنصف إعلاميا، ولم يحظ بالاهتمام الذي يستحقه.

ويستعرض الندوي نماذج من هذا التأثير، متحدثا عن صلات علمية بين علماء الهند وبلدان عربية مثل الجزائر، حيث كان لعلماء شبه القارة دور في دعم حركات الإصلاح ومواجهة الاستعمار، وهو ما يعكس تداخلا حضاريا يتجاوز الحدود.

وفي سياق الواقع المعاصر، يسلّط الضوء على تصاعد التيارات الإلحادية في المجتمع الهندي، خاصة بين فئة الشباب، حيث تستثمر بعض الشخصيات العامة والإعلامية في نشر أفكار علمانية تستهدف التشكيك في الدين تحت شعارات الحرية والانفتاح.

ويشير إلى أن هذه الظاهرة لا تنفصل عن السياق العالمي، لكنها تأخذ في الهند طابعا خاصا، نظرا لتعدد الأديان والثقافات، ما يجعل الساحة الفكرية مفتوحة على صراعات حادة بين الخطاب الديني والتيارات المناوئة له.

كواليس المناظرة

ضمن هذا السياق، يبرز اسم الكاتب الهندي جاويد أختر، الذي يصفه الندوي بأنه أحد أبرز رموز الخطاب الإلحادي في الهند، مستفيدا من حضوره الإعلامي وتأثيره الثقافي في استقطاب الشباب نحو أفكار تتناقض مع القيم الإسلامية.

ويكشف الندوي أن هذا التحدي الفكري دفعه إلى خوض مناظرة مباشرة مع أختر، في محاولة لتفكيك أطروحاته والرد على الشبهات التي يطرحها، معتبرا أن المواجهة العلنية ضرورة في ظل الانتشار الواسع لهذه الأفكار عبر المنصات الرقمية.

التحضير لهذه المناظرة لم يكن سهلا، إذ استمر لفترة طويلة تخللتها ضغوط نفسية كبيرة، لكنه اعتمد على تكوين علمي متين في مجال مقارنة الأديان، اكتسبه عبر دراسة متخصصة استمرت عامين، ركزت على تفكيك الشبهات بالحجة والمنطق.

ويؤكد أن المناظرة لم تكن مجرد حدث عابر، بل شكّلت نقطة تحول، حيث تلقى بعد انتهائها رسائل من شبان أعلنوا تراجعهم عن الإلحاد، بل وعودة بعضهم إلى الإسلام، وهو ما اعتبره دليلا على فعالية الخطاب العلمي في التأثير.

ولا يقتصر تأثير هذه المواجهة على الهند فقط، إذ يشير إلى تفاعل متابعين من خارج البلاد، بينهم أشخاص أبدوا رغبتهم في اعتناق الإسلام، ما يعكس البعد العالمي للمعركة الفكرية التي يخوضها المسلمون في العصر الرقمي.

وفي موازاة ذلك، يعود الندوي إلى جذور تكوينه العلمي، موضحا أن نشأته في بيئة منزلية محافظة أسهمت في ترسيخ الأساس الديني لديه، حيث أتم حفظ القرآن في سن مبكرة، قبل أن ينخرط في مسار تعليمي شرعي منظم.

ندوة العلماء

هذا المسار قاده إلى الالتحاق بجامعة ندوة العلماء، إحدى أبرز المؤسسات الدينية في الهند، والتي تأسست في سياق مواجهة التأثيرات الفكرية للاستعمار البريطاني، بهدف الحفاظ على الهوية الإسلامية وربطها بمتطلبات العصر.

ويشرح أن النظام التعليمي في هذه المؤسسات يقوم على مراحل متدرجة، تبدأ بدراسة العلوم الأساسية، وصولا إلى التخصص في مجالات دقيقة كالتفسير والحديث، ثم بلوغ مرحلة الإفتاء، التي تؤهل الطالب للتعامل مع قضايا الواقع.

لكن الندوي يشدد على أن هذا التكوين لا يكفي وحده، ما لم يُستثمر في مواجهة التحديات المعاصرة، داعيا إلى تطوير أدوات الخطاب الديني بما يتناسب مع طبيعة العصر، خاصة في ظل هيمنة الإعلام الرقمي على تشكيل الوعي.

وفي رسالته إلى الشباب، يحذر من الانخداع بالشعارات الغربية التي تروج للحرية المطلقة، معتبرا أنها قد تخفي وراءها مفاهيم مضللة، داعيا إلى التمييز بين الانفتاح الواعي والتبعية الفكرية التي تفرغ الإنسان من هويته.

كما يؤكد أن مواجهة الإلحاد لا تكون بالرفض العاطفي، بل ببناء معرفي متين، يعتمد على فهم عميق للنصوص الدينية، وقدرة على تقديمها بلغة عقلانية تقنع الجيل الجديد، وتمنحه الثقة في دينه وسط عالم متغير.

ويختتم بالتأكيد على أن المعركة اليوم هي معركة وعي بالدرجة الأولى، وأن الحفاظ على الهوية الإسلامية يتطلب جهدا مستمرا في التعليم والدعوة، واستحضارا لتجارب تاريخية كالهند، التي لا تقل أهمية عن الأندلس في الذاكرة الإسلامية.