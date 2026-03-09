من الفكرة إلى التنفيذ.. كيف تتحول المشاريع الخيرية إلى واقع؟

وثق برنامج “خطوة بخطوة” مراحل التخطيط والتعاون المؤسسي في العمل الخيري، وكيف تدرس المشاريع وتنفذ قبل وصولها إلى الميدان لضمان تحقيق أثرها الإنساني.

قد يبدو العمل الخيري في ظاهره مشروعا منجزا يستفيد منه أصحاب الحاجة، لكن قبل أن يصل أي مشروع إلى الميدان تمر فكرته بسلسلة من الخطوات التنظيمية والدراسات التي تضمن نجاحه وتحقيق أثره في المجتمع.

ووثق برنامج "خطوة بخطوة" في حلقة (2026/3/9) -التي يمكن مشاهدتها كاملة على هذا الرابطhttps://www.aljazeera360.com/video/930660?showInterstitial=true- مراحل العمل المؤسسي التي تسبق تنفيذ المشاريع الخيرية، من خلال زيارة عدد من مكاتب قطر الخيرية في كوسوفو وغانا والأردن، مسلطا الضوء على آليات دراسة المشاريع وتحديد الأولويات، إضافة إلى التنسيق بين الأقسام المختلفة لضمان تنفيذ المشاريع الإنسانية بكفاءة قبل وصولها إلى الميدان.

دراسة المشاريع وتحديد الأولويات

في مكتب قطر الخيرية في كوسوفو تدرس المشاريع المقترحة بعناية من مختلف الجوانب، إذ تصل الطلبات والمقترحات ليتم تحليلها بدقة قبل اعتمادها. ويعمل فريق متكامل يعرف كل فرد فيه تخصصه ودوره، ويتعاون مع زملائه لضمان اتخاذ القرار المناسب.

ويؤكد العاملون في هذا المجال أن تحديد الأولويات خطوة أساسية قبل تنفيذ أي مشروع، لأن غياب هذه المرحلة قد يؤدي إلى مشكلات أثناء التنفيذ في الميدان.

ورغم التخطيط المسبق، قد تواجه بعض المشاريع تحديات أثناء التنفيذ. وفي هذه الحالات تتعاون عدة أقسام داخل المؤسسة، مثل قسم المشاريع والشؤون المساندة والمشتريات، لدراسة المشكلة ومعرفة أسبابها.

ويقول أحد المشرفين على المشاريع إن التعامل مع التعثر يبدأ بمناقشة المقاول المنفذ لمعرفة أسباب التوقف أو التحديات التي واجهته، مضيفا "ندرس التحديات مع الشركة ونقيم إمكانية الاستمرار معها أو تعديل بعض بنود العقد، وإذا كانت المشكلة مرتبطة بالموقع أو الجهات المعنية نحاول معالجتها قبل اتخاذ أي قرار آخر".

وفي حالات نادرة قد يتم استبدال الشركة المنفذة وطرح المشروع من جديد عبر إجراءات ومناقصات أخرى، مع فرض شروط جزائية في حال التأخير.

تقييم الاحتياج قبل النزول إلى الميدان

وفي مكتب قطر الخيرية في غانا يعد تقييم الاحتياج من أهم الخطوات قبل تنفيذ أي مشروع. ويتبع المكتب سياسة الباب المفتوح، حيث يقدم ممثلو المجتمع طلباتهم المتعلقة باحتياجاتهم مثل حفر الآبار أو بناء المساجد أو المدارس.

وبعد تسجيل هذه الطلبات وأرشفتها، يتم التحقق من الحاجة الفعلية عبر زيارات ميدانية للاطلاع على الواقع.

ويؤكد العاملون أن هذه الخطوة تساعد في تعظيم أثر المشاريع وترشيد الموارد، لأن تنفيذ المشاريع دون دراسة قد يؤدي إلى تكرارها في مكان واحد أو تنفيذها في بيئة غير مناسبة.

أما في مكتب قطر الخيرية في الأردن، فتدرس الحالات الإنسانية وفق نماذج ومعايير محددة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتوجد لجان متخصصة لاختيار المستفيدين، إضافة إلى آليات تحقق دقيقة بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل التأكد من عدم وجود تأمين صحي في الحالات المرضية، ومراجعة الوثائق المتعلقة بالدخل والوضع الاجتماعي.

العمل الجماعي والشفافية

ويؤكد المشرفون أن تقاسم المسؤوليات والتخطيط المشترك يساعدان على مواجهة ضغط العمل وتعدد المشاريع، ويضمنان استمرار العمل حتى في حال غياب أحد الأفراد.

عند تنفيذ المشاريع الكبرى مثل المراكز الصحية أو دور الأيتام، يتم التعاقد مع شركات لتنفيذ الأعمال وفق عقود تتضمن شروطا جزائية في حال التأخير.

كما تعد تقارير دورية -غالبا بشكل شهري- لمتابعة سير العمل وضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وفي إطار تعزيز الشفافية، توفر المؤسسات الخيرية قنوات تواصل مباشرة مع المتبرعين، حيث يمكنهم متابعة مشاريعهم والاستفسار عن مراحل تنفيذها عبر منصات رقمية مخصصة لذلك.

وتصل هذه الاستفسارات إلى المكاتب الميدانية التي تتولى الرد عليها وتوضيح سير العمل والتقدم في تنفيذ المشاريع.

ويرى العاملون في القطاع الإنساني أن التعاون ليس مجرد شعار، بل سلسلة مترابطة تبدأ بالمعلومة، ثم اتخاذ القرار، فالتنفيذ، وأخيرا المتابعة.

ويؤكد القائمون على هذه المشاريع أن نجاح العمل الخيري يعتمد على تماسك هذه السلسلة، لأن انكسار أي حلقة منها قد يؤدي إلى تعثر الإنجاز.