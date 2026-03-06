طفل من غزة يروي مأساته بعد بتر ساقه في الحرب

سلطت حلقة (6/3/2026) من برنامج “ليسوا أرقاما” عبر منصة الجزيرة 360 الضوء على قصة الطفل الفلسطيني عمر رماح حلاوة (13 عاما)، الذي فقد ساقه جراء قصف خلال الحرب على قطاع غزة، مما غيّر حياته بالكامل.

ويروي عمر أنه كان يعيش حياة طبيعية قبل الحرب، يذهب إلى المدرسة ويلعب كرة القدم ويقضي وقته على شاطئ البحر، لكنه يقول بعد إصابته "هلقيت من حد ما أصبت ما بقدرش أعمل إشي، بضلني قاعد.. زهقت وأنا قاعد ع الكاروسة، زهقت من العكاكيز".

وتوضح والدته ياسمين بشير حلاوة أن ابنها أُصيب عندما خرج مع أبناء عمومته لجلب المياه خلال النزوح قرب الميناء في غزة، قبل أن يقع قصف مفاجئ أدى إلى بتر ساقه واستشهاد اثنين من أقاربه.

وتصف اللحظة التي علمت فيها بحجم الإصابة قائلة إن طبيبا خرج من غرفة العمليات وهو يحمل صندوقا وقال لها "خدي هاي الكرتونة، هادي رجل ابنك، روحوا ادفنوها".

وتضيف الأم أن حياة الأسرة تحولت منذ ذلك اليوم إلى تنقل يومي بين المستشفيات ومراكز العلاج الطبيعي، في محاولة لمساعدة عمر على التعافي.

ويختتم الطفل حديثه بنداء إلى العالم لمساعدته في الحصول على طرف صناعي يمكنه من العودة إلى المدرسة واللعب مثل بقية الأطفال، قائلا "إحنا زي أطفال العالم، إلنا حقوق وإلنا أحلام.. يعني أنا إيش ذنبي لما انبترت رجلي؟".