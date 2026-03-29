في لحظة انعطاف تاريخي وفي أوج مواجهة عسكرية كبرى، برز اسم مجتبى خامنئي ليس فقط كابن للمرشد، بل كـ”رجل الضرورة” الذي أعدته أروقة الدولة العميقة لوراثة العاصفة. وهو ما أثار جدلا حول التوريث بإيران.

يفكك برنامج "وجوه الحرب" لغز الصعود المفاجئ لمجتبى جامنئي من خلال سرد خفايا من سيرته الذاتية يشرحها سعود المولى الباحث في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية.

ويرى المولى أن القصة لا تبدأ من رغبة في "التوريث"، بل من طبيعة المجتمع الإيراني نفسه؛ ذاك المجتمع الذي اعتاد -كما يصفه المولى- أن يتلاحم وتشتد نزعته القومية كلما واجه تحديا أجنبيا.

وفق الباحث بالشؤون الدولية فإن مجتبى لم يكن "ابن للمرشد" فحسب، بل كان يمثل "الحل" الذي تحتاجه المؤسسة الدينية لتوحيد صفوف المجتمع حول شخصية تحظى بقبول القوى الفاعلة في لحظة الخطر الداهم.

ويرسم سعود المولى صورة لمجتبى تتجاوز كونه رجل دين؛ فهو يراه "نقطة التقاطع" التي تلتقي عندها خيوط الدولة العميقة كافة، فمجتبى نجح في أن يكون الرجل الذي يثق به العسكر (الحرس الثوري) الذين باتوا يسيطرون على مفاصل السلطة والاقتصاد، وفي الوقت ذاته، هو الرجل الذي ترضى عنه أجنحة المحافظين المتشددين في المؤسسة الدينية.

وهو الموقع الفريد -بحسب المولى- الذي خولّه ليكون "رجل الضرورة" الذي قفز إلى الواجهة، ليس لأن السياسة اختارته، بل لأن الأجهزة المسلحة والأمنية هي من صعدت به في زمن القتال.

لغز "آية الله"

لكنّ هذا الصعود لم يَخل من عثرات فقهية توقف عندها سعود المولى مليا. حيث شرح كيف أن مجتبى واجه "أزمة رتبة"؛ فهو لم يكن يحمل لقب "آية الله" الضروري للمنصب، بل كان "حجة إسلام".

هنا يكشف المولى عن كواليس "صناعة الشرعية"، حيث سارعت جمعية أساتذة حوزة قم (التابعة للنظام) لإعلان نيله رتبة "آية الله"، ليتمكن من بدء تدريس "درس الخارج".

بيد أن المفاجأة التي يسجلها المولى هي قرار مجتبى المفاجئ بالتوقف عن التدريس بعد عام واحد، مبررا ذلك بـ"أسباب خاصة بينه وبين الله"؛ وهو ما ترك -وفقا للمولى- علامات استفهام حول مدى اكتمال نصابه الفقهي في عيون الحوزة التقليدية.

ظلال "الحجتية" وسر القوة الأمنية

وفي رحلة البحث عن جذور فكر مجتبى، يعود سعود المولى إلى "مكتب الوالد"؛ هناك حيث نشأ الشاب في كنف جماعة "الحجتية" ويصفهم المولى بأنهم الجماعة الأكثر تشددا، الذين يؤمنون بأن دور الدولة هو "التمهيد والتعجيل" لمجيء المهدي المنتظر.

ووفق الباحث بالشؤون الدولية فإن هؤلاء هم الذين تغلغلوا في أجهزة الأمن والمخابرات (الاطلاعات)، وفي ظلهم وبدعمهم، تشكلت شخصية مجتبى الأمنية، مما جعله "خيارا أمنيا" بامتياز، في وقت كانت فيه أصوات الشارع ترفض منطق التوريث.

ويتوقع الخبير بالشؤون الدولية بعد قراءته لشخصية المرشد الجديد أن مجتبى سيذهب في المواجهة والقتال إلى أقصى مدى ممكن وأنه لن يفعل ذلك تهورا، بل انطلاقا من عقيدة الردع؛ إذ يؤمن أن التصعيد والتهديد بأقصى ما تملك هو السبيل الوحيد لإجبار الخصوم على التفاوض.

لكنّ المولى يحذر من أن هذه اللعبة الخطرة قد تدفع بالنظام إلى دفع ثمن باهظ إذا لم يمتلك مجتبى القدرة على "كبح الجماح" قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة.