التخصيب النووي الإيراني.. الأرقام التي صنعت الصراع

سلط برنامج “في ظلال الحرب” الذي يبث على منصة الجزيرة 360 الضوء على مسألة تخصيب اليورانيوم، التي أشعلت صراعا وحربا بين إيران والدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل.

تمتلك إيران احتياطات طبيعية من اليورانيوم الخام داخل أراضيها تستخرج من مناجم في بعض مناطق البلاد، وقُدر إنتاجها من اليورانيوم عام 2022 بنحو 71 طنا، وهو محتوى يورانيوم مستخلص، لكن وجود الخام في باطن الأرض لا يعني أنها بالضرورة أصبحت دولة نووية، حسب تقرير صادر عن هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية.

وحسب ما جاء في حلقة "في ظلال الحرب"، يحتوي اليورانيوم الطبيعي في معظمه على اليورانيوم-238 غير القابل للانشطار، في حين لا تتجاوز نسبة اليورانيوم-235 القابل للانشطار نحو 0.7% فقط، وهي نسبة منخفضة لا تكفي لاستخدامه في المفاعلات النووية، لذلك يجب رفع تركيز هذا النظير عبر عملية التخصيب.

في عام 2002 كُشف عن منشأة تخصيب سرية في نطنز لتخصيب اليورانيوم في محافظة أصفهان وسط إيران، وتعمل على تخصيب اليورانيوم بنسب منخفضة تقارب 3.5% إلى 5%، وهو ما أثار قلقا دوليا في حينه.

وفي عام 2009 أعلنت إيران رسميا عن منشأة نووية أخرى هي منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم في محافظة قم وسط إيران، بقدرة تخصيب بلغت تخصيب 20%، وقالت إيران إنها تريد استخدامها في مفاعل طهران البحثي وإنتاج النظائر الطبية.

ورغم أن هذه النسب تصنف دوليا ضمن الاستخدامات السلمية، فإن الشكوك الدولية بدأت تتصاعد عن طبيعة البرنامج النووي الإيراني، خاصة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل التي اعتبرت ذلك تهديدا وجوديا لها، ولوحت مرارا بالتنسيق مع واشنطن باستخدام القوة العسكرية لمنع طهران من امتلاك قدرة نووية عسكرية.

وتوالت على إيران القرارات الأممية والعقوبات الأمريكية والأوروبية، التي شملت النفط والبنوك والاقتصاد، وذلك بهدف تقييد البرنامج النووي الإيراني.

وفي عام 2015، توصلت إيران مع "مجموعة 5+1" إلى الاتفاق النووي الذي خفّض نسبة التخصيب إلى 3.67%، وفرض قيودا صارمة على مخزون اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد المركزي مقابل رفع تدريجي للعقوبات. ولكن هذا التفاهم لم يدم طويلا، إذ انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب، لتعود العقوبات وترد إيران برفع نسبة التخصيب تدريجيا وصولا إلى 60%.

عودة العقوبات والحرب

وعادت العقوبات على طهران، ولكن هذه المرة بوتيرة أشد، وبدورها ردت إيران في المقابل بأنها لم تعد ملزمة بأي نسبة تخصيب، ثم رفعتها إلى 20%، وزادت من هذه النسبة تدريجيا حتى وصلت إلى نسبة 60%.

وتشير تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية صادرة عام 2025 إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% قد يبلغ نحو 440 كيلوغراما، وهي كمية يمكن نظريا تحويلها إلى مستوى 90% لإنتاج عدة قنابل نووية إذا اتُخذ قرار سياسي بذلك.

وفي يونيو/حزيران 2025، ضربت الولايات المتحدة 3 منشآت نووية رئيسية: نطنز لتخصيب اليورانيوم، وفوردو المحصنة، ومركز أصفهان للتكنولوجيا النووية المسؤول عن تحويل اليورانيوم، وكانت الرسالة أن البرنامج النووي الإيراني انتهى، لكنّ تقييما أوليا أمريكيا أشار إلى أن الضربات على إيران لم تدمر المواقع النووية، حسب تقرير لشبكة "سي إن إن".

ودخلت الولايات المتحدة وإيران مرة أخرى في جولة من المفاوضات، وطالبت واشنطن بتصفير التخصيب، وفي 28 فبراير/شباط بدأت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.