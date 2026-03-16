توراة وإنجيل وسياسة.. هل يستحضر نتنياهو "عماليق" ليسبغ القداسة على ضرب إيران؟

رصد برنامج “في ظلال الحرب” استحضار بنيامين نتنياهو توراة “شبات زخور” وعيد “البوريم” لتبرير الهجوم على إيران، في خطاب حذَّر محللون من أنه يحوّل الحرب إلى “دراما أخلاقية” تعقّد التسوية.

في التاسعة و49 دقيقة من صباح السبت 28 فبراير/شباط 2026، أطلقت أكثر من 200 طائرة أمريكية وإسرائيلية هجوما منسَّقا استهدف ما يزيد على 500 موقع إيراني، كان في مقدمتها المرشد الأعلى علي خامنئي.

لكن ما لفت الأنظار لم يكن الهجوم وحده، بل التوقيت الذي اختارته إسرائيل لشنه، وما حمله من دلالات دينية استدعاها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– صراحة أمام الملأ.

ورصدت حلقة (2026/3/16) من برنامج "في ظلال الحرب" -يمكن متابعتها من هذا الرابط– هذا البعد الخفي للصراع بعمق تحليلي لافت، مسلّطة الضوء على التوظيف الديني الممنهج للغة التوراتية في تأطير الحرب.

فبعد ساعات من الهجوم، ظهر نتنياهو مستحضرا شخصيات أستير ومردخاي وهامان من قصة البوريم، مُذكّرا بأن الهجوم نُفّذ في "شبات زخور"، السبت الذي يسبق عيد "البوريم" وتُتلى فيه وصية التوراة بمحو "عماليق".

ووثَّق البرنامج أن نتنياهو ذهب أبعد من الاستعارة الخطابية، إذ صرَّح في نقاش حكومي سبق الهجوم قائلا "هذه المرة لا نتذكر فقط ما فعله بنا عماليق، بل نقوم بمحوه أيضا".

وفي حرب الـ12 يوما على إيران في يونيو/حزيران 2025، وضع ورقة في حائط البراق كُتب عليها نص استُلهم منه اسم العملية "عم كلافي" أي "شعب كأسد"، ثم جاءت عملية 2026 باسم "زئير الأسد" من سفر عاموس.

تأطير يفتقد السند

لكنَّ ضيوف البرنامج أكدوا أن هذا التأطير يفتقر إلى أي سند تاريخي أو ديني حقيقي، فعماليق في النص التوراتي جماعة فلسطينية عاشت في جنوب فلسطين ولا صلة لها بإيران، وما يجري ليس سوى إلباس كل عدو يُراد إسقاطه ثوبا من الكتاب المقدس.

وذهب أحد المحللين إلى أن ذلك يمثّل "تشويها للدين اليهودي وتحويله إلى فكر أيديولوجي فاشي"، مشيرا إلى أن النبي عاموس نفسه كان من بيت لحم وسفره بالكامل يتحدث عن العدالة، في حين تُستخدم كلمة منه لتبرير الظلم.

وفي الأثر الخارجي لهذه اللغة، كشف البرنامج عن التقاطع اللافت بين الخطاب الديني الإسرائيلي وخطاب الإنجيليين الأمريكيين، فمنظمة "مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل" التي تضم الملايين أصدرت بيانا فور الهجوم يصف إيران بأنها "فارس" المذكورة في نبوءة حزقيال عن حرب يأجوج ومأجوج، وهو توصيف يقدّم أي مواجهة مع طهران بوصفها خطوة في سيناريو نهاية الزمان.

لكنَّ أصواتا أمريكية حذَّرت بحدة من هذا الخلط، إذ أبدى مسؤولون في مؤسسة الحرية الدينية العسكرية قلقهم من تداول مواد دينية داخل الجيش الأمريكي تصوّر المواجهة مع إيران جزءا من نبوءات دينية كبرى.

ورأى أحد المحللين الأمريكيين أن ما يجري يذكّر بأبازيم أحزمة الجيش النازي التي كانت تحمل عبارة "الله معنا"، محذرا من أن دمج الرؤية الدينية الشخصية بقرارات الحرب "شيء فظيع ينبغي تجنبه إن أردنا البقاء الحضاري".

ويشير البرنامج إلى أن ما يجري في المنطقة لا يمكن قراءته بمعزل عن الطبقات الرمزية والدينية التي تغلّفه، فحين تتقاطع أساطير التوراة بسرديات الإنجيليين وتنضم إليها حسابات السياسة الأمريكية، تتحول الحرب من نزاع على النفوذ إلى "دراما أخلاقية" بين خير مطلق وشر مطلق، وهو إطار يغري بالمضي قُدُما، ويصعّب في الوقت ذاته أي تسوية أو تراجع.