كيف تعالجنا التوبة من الاكتئاب؟

يعاني كثيرون “عقدة الذنب” التي تلازمهم كظل ثقيل، فهل التوبة مجرَّد كلمة تقال أم هي عملية تغيير جذرية للنفس؟ يستعرض الكاتب أسعد طه في برنامج (قال الحكيم) فلسفة التوبة من منظور كبار الكُتاب والعلماء.

يوضح طه في برنامجه -يمكنكم مشاهدة الحلقة بالضغط هنا– كيف يمكن لهذا الفعل أن يكون بوابة للسلام النفسي والتعافي من الاكتئاب.

يربط خبراء علم النفس ومنهم الدكتور خليل فاضل بين الشعور المستمر بالذنب وحالات الاكتئاب، واصفا إياه بأنه "الابن الشرعي" للتوبة.

وهنا تبرز التوبة ليست فعلا دينيا فقط بل ضرورة للتعافي الوجداني، فكما تقول الروائية شانون ألدر إنه لا يمكن للنجاح الخارجي أن يمحو مشاعر الخزي الداخلية، بل إن الحل يكمن في "التوبة الحقيقية وردّ المظالم ومسامحة النفس والآخرين".

ويظل باب التوبة مفتوحا، ويخطئ من يظن أن التوبة فعل لمرة واحدة بل هي رحلة مستمرة لا تنتهي إلا بالممات، وفق وصف العالم الإسلامي ابن القيم الجوزية، بقوله إن التوبة هي "أول منازل القرب إلى الله وأوسطها وآخرها".

فباب الرحمة لا يُغلَق كما جاء في الحديث الشريف "لا يَمَلُّ اللهُ حتى تَمَلُّوا". ويؤكد الروائي الإيرلندي سي إس لويس أن التوبة تعني "قتل جزء من الذات القديمة" لولادة إنسان جديد، مشددا على أن الله يقبل العودة الصادقة دائما.

ما شروط التوبة الصادقة؟

تجيب الحلقة عن طرق التوبة الصادقة، فوفق أقوال الحكماء، فإنها لن تتحقق إلا عندما يقلب الشخص صفحة الذنب تماما، فقد حدد الحكماء والعلماء خطوات عملية وواضحة، ورد ذكرها في الحلقة، هي:

الندم الحقيقي: وهو شعور القلب بالأسى على المخالفة (كما ذكر القشيري).

وهو شعور القلب بالأسى على المخالفة (كما ذكر القشيري). الإقلاع الفوري: ترك الذنب في الحال وعدم الاستمرار فيه.

ترك الذنب في الحال وعدم الاستمرار فيه. العزم على عدم العودة: قرار إرادي صلب يمنع تكرار الخطأ.

قرار إرادي صلب يمنع تكرار الخطأ. رد المظالم: وهو جزء أساسي من التوبة لضمان مسامحة النفس والآخرين.

التوبة فعل الأقوياء

من الزوايا المهمة التي تناولتها الحلقة ارتباط التوبة بـ"الإرادة"، إذ يرى الكاتب والطبيب المصري مصطفى محمود أن التوبة لا تُسمى توبة إلا إذا صدرت عن شخص قادر على فعل الذنب لكنه اختار تركه بإرادته، فالتوبة ليست عجزا بل هي ممارسة للحرية الشخصية في أبهى صورها.

وتخلص الحلقة إلى أن التوبة الصادقة، بما تتضمنه من اعتراف بالخطأ وعزم على الإصلاح، هي المداوي الأول للندبات التي يتركها الذنب في القلب. فإذا أردت التخلص من ثقل الماضي، فابدأ برحلة "الرجوع" التي تبدأ بالاعتراف وتنتهي بالسلام.