"الطيور في السماء أجمل".. هكذا تحدث الحكماء عن علو الهمة

في حلقة جديدة من برنامج قال الحكيم، قدّم الإعلامي أسعد طه تأملا فكريا وإنسانيا حول مفهوم علو الهمة ودورها الحاسم في صناعة الإنجاز وتجاوز الإحباط.

واستلهم المشهد الافتتاحي من طفل يحدق في السماء بحثا عن الطيور، معتبرا أن الجمال الحقيقي يكمن دائما في الأعلى، لا في المتاح أو السهل.

وتوقف طه عند سير عدد من الشخصيات العالمية والفكرية، مستشهدا بقول توماس إديسون إن المحاولات الفاشلة ليست إلا خطوات إلى الأمام، وبمقولة ونستون تشرشل التي تؤكد أن العامل الحاسم في الحياة هو القدرة على الاستمرار رغم الخيبة، كما أشار إلى رؤية الكاتب الأمريكي روبرت غرين الذي اعتبر كسر الخوف مفتاحا لتحرير الهمة من التراجع.

وانتقل البرنامج إلى التراث الإسلامي، حيث استعرض طه أقوال عدد من العلماء، من بينهم ابن الجوزي الذي عدّ علو الهمة علامة على كمال العقل، والجرجاني الذي ربط الهمة بتوجه القلب نحو الكمال، إضافة إلى ممشاد الدينوري وأحمد الدرعي ويزيد البسطامي، الذين أجمعوا على أن صلاح الأعمال مرهون بصدق الهمة وعلوها.

كما استحضر طه رؤية الجاحظ الذي وصف علو الهمة باستصغار ما دون الغاية الكبرى، وقول ابن حبان الذي حذر من اختزال الهمة في الشهوات، قبل أن يتوقف عند تجربة عمر بن عبد العزيز الذي لخّص مسار الطموح الإنساني بانتهائه إلى التطلع للآخرة، ورأي كلثوم العتابي الذي جعل الجنة الغاية القصوى لعلو الهمة.

وفي ختام الحلقة، شدد أسعد طه على أن الهمة لا تعرف التأجيل ولا تبرر التراجع بالظروف، مستحضرا موقف محمد الغزالي الرافض لربط الطموح بتفاهة الواقع، ليخلص إلى أن الإنسان، مثل الطيور، خُلق ليحلق عاليا، وأن الجمال الحقيقي يكمن دائما في السماء.