بلال أردوغان يروي تفاصيل ليلة الانقلاب ويدعم ترشح والده لفترة جديدة

روى نجم الدين بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي، تفاصيل مثيرة عن ليلة محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016، والتي كادت أن تطيح بوالده الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان بلال يضع أطفاله في الفراش للنوم حوالي التاسعة والنصف مساء عندما بدأت تصل رسائل من بعض الأصدقاء عن وجود جنود فوق الجسور في إسطنبول.

وتناول الجزء الأول من برنامج "بودكاست ذوو الشأن" والذي يمكن متابعته من (هذا) الرابط، اللحظات الحرجة التي مرت بها عائلة أردوغان تلك الليلة، حيث أوضح بلال أنه كان قلقا جدا على والده الرئيس لأن طائرته كانت في الجو قادمة من مارماريس وخشي أن يسقطها الانقلابيون.

واجتمع أفراد العائلة في مجمع رئاسة الجمهورية بإسطنبول، وتوجهوا بعدها للمطار لاستقباله رغم الصعوبات الكبيرة، حيث قطعوا في ساعتين طريقا يحتاج عادة لنصف ساعة بسبب إغلاق الشوارع ووجود الدبابات.

ولم يكن بلال أردوغان متفاجئا بموقف والده "الشجاع" في مواجهة الانقلاب، لأنه كان يعرف أن الرئيس قال سابقا إنه سيواجه الدبابات إذا حدث شيء كهذا.

وأكد نجل الرئيس أردوغان أنه رأى في تلك الليلة أن الشعب التركي مستعد للموت خلف قائد قوي وصادق وشجاع، تماما كما حدث في التاريخ مع قادة مثل صلاح الدين الأيوبي، والسلطان محمد الفاتح، وألب أرسلان.

تحمل إسرائيل الإعمار

وكشف بلال أردوغان عن دعمه لترشح والده لفترة رئاسية جديدة في انتخابات 2028، رغم أن الدستور التركي لا يسمح بذلك إلا في حال قرر البرلمان إجراء انتخابات مبكرة.

وأوضح أن والده الرئيس لم يقل لهم بعد إن كان سيكون مرشحا أم لا، لكنه يؤمن أن رجب طيب أردوغان هو أهم وأقوى قائد شهدته تركيا في تاريخها، وحاز على حب الشعب بأعلى المستويات.

وعلى صعيد آخر، نفى بلال أردوغان بشكل قاطع أي طموح سياسي شخصي، مؤكدا أنه يفضل خدمة بلده من خارج السياسة.

وأشار إلى أن من يروجون لدخوله السياسة يهدفون غالبا لخلط الأجندة في تركيا، وأنه قد أجاب على هذا السؤال مرات عديدة.

قضية فلسطين

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد نجل الرئيس التركي أن فلسطين قضية وطنية بالنسبة للأتراك، وأن ما يحدث لإخوتهم هناك يمسهم جميعا.

وشدد على ضرورة أن تتحمل إسرائيل تكلفة إعادة إعمار غزة، سواء كانت 100 مليار دولار، لأنها المسؤولة عن الحرب والإبادة التي ارتكبتها.

وقال إن "القانون الدولي والتاريخ يعلماننا أنه إذا لم تدفع إسرائيل ثمن هذه الإبادة، فلن نعرف أبدا متى وأين سترتكب إبادة أخرى".

وأكد بلال أردوغان أن تركيا اتخذت كل القرارات الممكنة ضد إسرائيل، حيث أوقفت التجارة تماما معها رغم وجود فائض تجاري لصالح تركيا يتجاوز 3 مليارات دولار، وعبر عن أسفه لعدم انضمام بقية الدول الإسلامية لهذه القرارات، لأن ذلك كان سيكون له تأثير أقوى على إسرائيل.

وفي السياق ذاته، لفت إلى أن تركيا صبرت في البداية لكي تتخذ هذه القرارات مع بقية الدول الإسلامية، لكن عندما لم تنضم بقية الدول، اتخذت قراراتها بمفردها.

وأوضح أن وقف التجارة يعني أيضا أن الفلسطينيين لا يستطيعون الحصول على شيء من تركيا لأن الموانئ والجمارك تحت سيطرة إسرائيل.

مستقبل سوريا

وفي ما يتعلق بسوريا، أوضح نجل الرئيس التركي أنه زار دمشق بعد إسقاط نظام بشار الأسد وفرش سجاد الجامع الأموي، مؤكدا أن نجاح سوريا في النهوض من جديد سيكون مبشرا بنموذج جديد ومهم جدا لسلام المنطقة.

وأعرب عن إيمانه بأن الجيران السوريين سيصلون لإدارة تعبر عن إرادتهم الحرة، وأن مستقبل سوريا سيكون مشرقا ومزدهرا بجانب تركيا.

وأشار بلال أردوغان إلى أن بناء الدول الذي أدارهُ الغرب في مناطق كثيرة انتهى بخيبة أمل، مشيرا إلى أنه إذا نجحت سوريا، فسيُفتح باب لنموذج جديد يعتمد على ديناميكيات المنطقة بفضل جهود مصر والسعودية وقطر وتركيا والأردن وكل دول المنطقة.

وأكد على أهمية العلاقات العربية التركية، مشيرا إلى أن تاريخ الأتراك والعرب يمتد 1300 عام، وأنهم معا يكونون أقوى ويعيشون بسلام وأمان، داعيا إلى عدم تصديق ما يُقال دون تثبت، لأن هناك من يحاول زرع الفتنة بينهما.

وختم نجل الرئيس التركي بالقول إن "الله يأمر في القرآن بألا نتفرق لكي لا نضعف، بل نتوحد لنقوى"، مضيفا أنه "يجب أن نكون أذكياء ومنتبهين لبذور الفتنة التي تُزرع بيننا، وألا نصدق ما يُقال عن الإخوة المسلمين دون تثبت، فهذا أمر الله وسنة نبيه" (صلى الله عليه وسلم).