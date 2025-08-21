"مسار الأحداث" يبحث دلالات هجوم القسام بعد خطة احتلال غزة

ناقش برنامج “مسار الأحداث” -في حلقته بتاريخ (2025/8/20)- دلالات عملية كتائب القسام النوعية ضد موقع عسكري إسرائيلي جنوبي مدينة خان يونس، وكذلك تصاعد عمليات المقاومة في مختلف مناطق قطاع غزة.

وبحثت الحلقة أيضا الخطة الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة، وأيضا تبعاتها على مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في ظل رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إنهاء الحرب، كما جاء على لسان مبعوثه الرئاسي ستيف ويتكوف.

تقديم: محمد كريشان