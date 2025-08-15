برامج متفرقة شروط نتنياهو لإنهاء الحرب وخطط إسرائيل لاحتلال غزة

ناقش برنامج “مسار الأحداث” -في حلقته بتاريخ (2025/8/14)- تفاقم الأزمة الإنسانية والتجويع في قطاع غزة، في وقت كرر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شروطه لإنهاء الحرب غير المسبوقة.

اقرأ المزيد

كما بحثت الحلقة خطة احتلال مدينة غزة بالتزامن مع مفاوضات شهدتها العاصمة القطرية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية. وشارك في الحلقة الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، والكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني إياد القرا، ومسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض مايكل فايفل. تقديم: محمد كريشان

المصدر: الجزيرة