نتنياهو يفصح عن إسرائيل الكبرى والعرب يردون على أحلامه التوسعية

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية علنا عن تأييده لما تسمى رؤية إسرائيل الكبرى، مؤكدا شعوره بأنه يحمل رسالة “تاريخية وروحانية” تتوارثها الأجيال.

وأوضحت حلقة (2025/8/13) من برنامج "مسار الأحداث" أن تصريحاته وردت في مقابلة تلفزيونية تلقى خلالها خريطة لإسرائيل تضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر، وأكد موافقته عليها بشدة، في إطار خطاب توسعي متصاعد يشمل دعوات لإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه.

وأثارت التصريحات غضبا عربيا واسعا وإدانات رسمية حازمة، حيث اعتبرها الأردن تصعيدا استفزازيا وتهديدا لسيادة الدول ومخالفة للقانون الدولي، فيما دانتها السعودية بأشد العبارات مؤكدة رفضها للمشاريع التوسعية الإسرائيلية. ونددت قطر بالتصريحات واعتبرتها امتدادا لنهج الغطرسة.

تقديم: محمد كريشان