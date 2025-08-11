انتقادات متزايدة لخطة نتنياهو وحزب سموتريتش يهدد بإسقاط الائتلاف

ناقش برنامج “مسار الأحداث” -في حلقته بتاريخ (2025/8/10)- خطة إسرائيل بشأن قطاع غزة وتهديد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بإسقاط الائتلاف اليميني الحاكم.

كما ناقشت الحلقة الانتقادات المتزايدة لخطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية- لاحتلال غزة، وتحذير الأمم المتحدة من تداعياتها، فضلا عن التحركات الأميركية لإبرام صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وشارك في الحلقة المحللان السياسيان الإسرائيليان يؤاف شتيرن وإيلي نيسان، والخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، ومسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض مارك فايفل.

وقدم الحلقة محمد كريشان.