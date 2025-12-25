الكوميدي هشام ماجد: أنا ضد البطل الأوحد وهذا دور والدتي في حياتي

أكد الفنان الكوميدي المصري هشام ماجد أن “الإفيه” موهبة من عند الله لا يمكن شرحها، وأن النجاح يحمل معه قلقا دائما للحفاظ عليه.

وأوضح ماجد أن المسؤولية تتضاعف مع الشهرة، حيث يحاسب الجمهور النجم على كل كلمة وخطأ أكثر من الممثل العادي.

واستعرض الفنان في حلقة (2025/12/25) من برنامج "كامل العدد" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، رحلته من خريج كلية الهندسة عام 2003 إلى أحد نجوم الكوميديا المصرية.

وأشار إلى أن بدايته الفنية انطلقت من الجامعة حين كان يصور أفلاما بكاميرا الفيديو، معتبرا أن جيله هو من اخترع السينما المستقلة عام 2001 قبل ظهور يوتيوب.

وتناول الفنان تجربته مع "الثلاثي" الشهير الذي ضمه مع نجمي الكوميديا أحمد فهمي وشيكو (هشام محمد)، موضحا أن تلك المرحلة كانت ماتعة جدا لأنهم كانوا أصدقاء يعملون بروح الهواة.

وأوضح أن نجاحهم كان مبهرا للجمهور لعدم دراستهم السينما، لكنه أكد أن العمل المنفرد حاليا يمنحه سرعة أكبر في تنفيذ الأفكار بدون الحاجة لإقناع الآخرين.

وعلى صعيد فلسفته الفنية، رفض ماجد منطق "البطل الأوحد" الذي يظهر من بداية الفيلم لنهايته بينما يخدمه الجميع.

وأكد أن العمل الجماعي نابع من تجربة الثلاثي حيث كانوا يهتمون بأن يظهر الجميع بشكل قوي، لأن سقوط أي عنصر يعني سقوط العمل ككل.

ولفت الفنان إلى أن التمثيل يسعده أكثر من الكتابة، لكنه شدد على أهمية فهم الممثل لكتابة السيناريو لأن ذلك يفرق كثيرا في أداء الشخصية.

وأوضح أنه يعمل حاليا على الفكرة مع مؤلف، ويختاران فكرة تناسب الوقت الحالي، ولا يبدأ التصوير إلا بعد التأكد تماما من جودة النص.

فقدان الوالد

وعلى المستوى الشخصي، تحدث هشام ماجد عن فقدان والده في سن الـ13، مؤكدا أن الأب الذي يترك أثرا يظل موجودا حتى بعد رحيله، وأشار إلى أن والدته لم تشعره أبدا بفقدان الأب، لكنه بدأ يفتقده في لحظات النجاح وعند الزواج والإنجاب.

وأشاد الكوميدي المصري بدور والدته قائلا إنها السبب في كل شيء جميل يقال عنه كحسن التربية، معتبرا أي شيء سيئ يصدر منه يكون بسببه لأنه لم يسمع كلامها.

وحضرت والدته الحلقة وأكدت أنها تتابع أعماله بانتظام وتعرف من منتصف الحلقة إن كان العمل سينجح أم لا.

وفي إطار طموحاته المستقبلية، أعرب ماجد عن رغبته في تقديم فيلم سياسي أو أكشن إذا كان مكتوبا بشكل جيد، رافضا حصر نفسه في الكوميديا فقط.

وأشار إلى أن الممثل الذكي مثل عادل إمام هو من ينوع في أعماله ليعيش طويلا فنيا.

ومن جهة أخرى، وصف الفنان وسائل التواصل الاجتماعي بأنها سلاح ذو حدين، فهي تضيف شعبية وتعرّف الناس بالأعمال، لكنها تجعل الفنان مراقبا طوال الوقت وأي خطأ قد يتحول لترند مزعج.

وختم ماجد اللقاء متمنيا أن يتذكره الناس بكل عمل جيد قدمه، والأهم ألا يتذكروه بشيء سيئ.