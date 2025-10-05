"استغراب" يفكك شخصية إيلون ماسك.. عبقرية أم فوضى تُغير العالم؟

تناولت حلقة برنامج “استغراب” شخصية إيلون ماسك، رجل الأعمال الأميركي المثير للجدل، الذي وضع بصمته على مستقبل البشرية بمشاريعه الطموحة التي غيرت وجه صناعات بأكملها.

فمن سيارات "تسلا" الكهربائية وصواريخ "سبيس إكس" التي تعيد تعريف السفر إلى الفضاء، وصولا إلى استحواذه على منصة "تويتر" وتحويلها إلى "إكس"، تتعمق الحلقة في تفكيك هذه الشخصية المركبة التي تجمع بين طموح تغيير العالم وشخصية غريبة الأطوار، متسائلة: هل هو عبقري يرسم المستقبل أم مجرد فوضوي يمتلك تأثيرا هائلا؟

وتناولت الحلقة -التي يمكن مشاهدتها كاملة عبر هذا الرابط– الجذور العميقة التي شكلت عقلية ماسك وشخصيته، بالاعتماد على كتاب سيرة حياته الذي كتبه والتر آيزاكسون، وتستعرض نشأته الصعبة في جنوب أفريقيا، وتأثير والده القاسي الذي وصفه بأنه "إنسان شرير"، ومعاناته مع التنمر، وصولا إلى هجرته وبداياته الصعبة قبل أن يؤسس شركاته الأولى.

وتربط الحلقة بين هذه التجارب القاسية ومنطقه الحالي في الإدارة والأعمال، الذي يقوم على تقبل الفشل والمخاطرة إلى أقصى الحدود، وهو ما يفسر كيف تحولت شخصيته إلى مزيج فريد من العبقرية التكنولوجية والفوضى السياسية والشخصية.