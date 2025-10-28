"ما يحدث في غزة إبادة جماعية".. أدميرال أميركي سابق يكسر حاجز الصمت

يكسر صوت قادم من قلب المؤسسة الأمنية الأميركية حاجز الصمت ويعترف بما ترفض واشنطن الاعتراف به، ويفضح التناقضات التي تهدد مصداقية بلاده عالميا، ويحذر من سياسات قد تدفع الجيش إلى هاوية التسييس الخطير.

وفي هذا السياق، يستضيف الجزء الأول من برنامج "المنطقة الرمادية" -المكون من جزأين- الأدميرال المتقاعد نورمان هايز، المدير السابق للاستخبارات في القيادة الأوروبية للولايات المتحدة، في حوار يتجاوز اللغة الدبلوماسية المنمقة ليطرح أسئلة صعبة حول دور بلاده في حرب غزة والتداعيات الإستراتيجية لسياساتها المتناقضة.

يحمل هايز خبرة تمتد لأكثر من 3 عقود في الاستخبارات والأمن العالمي، عمل خلالها في "المركز العصبي" لكيفية رؤية الولايات المتحدة للعالم والتأثير فيه، مما يجعل شهادته ذات وزن استثنائي في ظل التحولات الدراماتيكية التي يشهدها النظام العالمي.

وعند طرح السؤال الأكثر حساسية، يجيب هايز بوضوح صادم حين يُسأل عن تطابق أفعال إسرائيل في غزة مع تعريف الإبادة الجماعية، ويؤكد أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل مرتبطة بشكل مباشر بالإبادة الجماعية دون أي مجال للمناورة.

ويضيف أن النظر عبر التاريخ والمراجع المتاحة يظهر التطابق الكامل بين ما يحدث في غزة وتعريفات الإبادة الجماعية، مؤكدا أن الأمر غير قابل للجدل بأي شكل من الأشكال.

ومن هذه النقطة الحاسمة، ينتقل النقاش إلى وقف إطلاق النار الموقع حديثا، ويشكك هايز في جدواه ما لم يجلس الأطراف على طاولة المفاوضات كمتساوين.

ويؤكد على ضرورة تغيير عقلية "الكبار والصغار" حيث يُسحق الصغار بينما يمضي الكبار قدما، مؤكدا أن هذا النهج القديم محكوم عليه بالفشل في عالم متغير.

ويرى أن غياب الحوار الحقيقي والرؤية طويلة المدى يجعل أي سلام هشا وسهل التعطيل، داعيا إلى التفكير للقرن القادم وليس فقط للسنوات القليلة المقبلة.

دور أميركا

لكن السؤال الأكثر إلحاحا يبقى حول دور واشنطن ذاتها، إذ يواجه الأدميرال سؤالا مباشرا حول دور الولايات المتحدة كطرف في الصراع نظرا لتمويلها وتسليحها الكامل لإسرائيل.

ويعترف هايز بأن واشنطن هي الضامن لإسرائيل، لكنه يشير إلى أن هذا الدور كان فعالا في حالات أخرى كمصر عندما التزمت الأطراف بالسلام.

ويؤكد أن نجاح أي تسوية يتطلب ضامنا محايدا يوفر حوافز للطرفين، مشددا على أن الحل يكمن في كسر الدورة التي استمرت منذ تأسيس إسرائيل.

وبعيدا عن خيارات السياسة الخارجية، يتطرق الحوار إلى النقاط العمياء داخل نظام الاستخبارات الأميركي، ويكشف هايز عن مشكلة جوهرية تتعلق بنقص التنوع الثقافي الحقيقي.

ويوضح أن الولايات المتحدة، رغم قدراتها الهائلة، لا تسمح لنفسها بالتشبع بثقافات أخرى، تتسامح معها وتدرسها لكنها لا تريدها في الداخل معها. ويؤكد أن فهم الثقافات الأخرى وكيفية اتخاذها للقرارات أمر حيوي لأي منظمة استخباراتية ناجحة، مشيرا إلى أن غياب التنوع في الفكر يؤدي حتما إلى الفشل.

ولتوضيح هذه النقطة بمثال ملموس، يستشهد هايز بفيتنام كمثال رئيسي على فشل فهم الثقافة، موضحا أن الثقافة الفيتنامية وليس الشيوعية هي التي أبقت الفيتناميين الشماليين معا وسمحت لهم بالصمود لفترة أطول من الولايات المتحدة.

ويخلص إلى أن المنظمات الاستخباراتية بحاجة إلى تنوع حقيقي في الأفكار والرؤى لتجنب الوقوع في الأخطاء نفسها.

تسييس الجيش

وعلى صعيد آخر لا يقل خطورة، يحذر الأميرال المتقاعد من خطر آخر يهدد المؤسسة العسكرية الأميركية، ويصف تسييس الجيش بأنه تهديد هائل وضخم.

ويؤكد على أهمية التزام القيادة العسكرية بالدستور والقوانين، مؤكدا أن أي فرد عسكري، حتى الجندي العادي، له الحق في رفض أي أمر غير قانوني حتى لو صدر من جنرال بأربع نجوم أو من الرئيس نفسه.

ويوضح أن القوانين تتجاوز الرئيس ولا يمكن لأحد تجاوزها، محذرا من سهولة الوقوع في حفرة تسييس الجيش التي قد لا يتسلق منها أحد للخروج مجددا.

وفي ختام الحوار، ينتقد هايز سياسات الهجرة الأميركية الحالية، يصفها بأنها مدفوعة سياسيا بالكامل وليست شرعية من منظور استخباراتي.

ويشير إلى أن اختلاق حالة طوارئ غير موجودة هو أمر سياسي بحت، محذرا من أن هذه السياسات دمرت صورة أميركا كمنارة للحرية والفرص.

ويؤكد أن التحولات الديموغرافية العالمية حتمية، وأن معاداة الهجرة تتناقض مع الضرورات الاقتصادية والإستراتيجية للمستقبل.