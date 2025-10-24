بين الكاميرا والموت.. صحفيو الجزيرة يدفنون زملاءهم ويواصلون التغطية

تستمر مأساة صحفيي الجزيرة في غزة بفصول أكثر دموية ووحشية، إذ وثق الجزء الثاني من برنامج “الجزيرة بتوقيت غزة” -المكون من 3أجزاء- تضحيات غير مسبوقة في تاريخ الصحافة العالمية.

وقد فقد مراسل الجزيرة مؤمن الشرافي 22 فردا من عائلته في غارة واحدة على مخيم جباليا (شمالي قطاع غزة)، في حين استشهد المصور سامر أبو دقة في استهداف متعمد رغم التنسيق المسبق مع الاحتلال، ويصاب مدير مكتب الجزيرة في غزة وائل الدحدوح بجروح في الحادثة نفسها.

كما تعرض مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر لاستهداف مباشر أفقده ساقه اليمنى، في وقت اعتقل فيه إسماعيل الغول في مجمع الشفاء الطبي (قبل خروجه لاحقا ثم استشهاده بغارة جوية).

ورغم ذلك، يواصل صحفيو الجزيرة التغطية رغم القصف والموت والاعتقال، حيث يدفنون زملاءهم وعائلاتهم ثم يعودون للشاشة ليؤدوا واجبهم في نقل الحقيقة من قلب الإبادة الجماعية.