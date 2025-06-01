تاكسي الجزيرة مباشر

العودة إلى الوطن بعد فترة غياب طويلة هي تجربة عاطفية معقدة، قد يكون الأمر مليئا بالحنين إلى الماضي والذكريات، وفي الوقت نفسه قد يصاحبه شعور بالغربة بسبب التغيرات التي طرأت على المكان والأشخاص.