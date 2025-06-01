تاكسي الجزيرة مباشر

تاكسي مباشر.. محمد آل رشي يعود لدمشق بعد غربة 45 عاما

العودة إلى الوطن بعد فترة غياب طويلة هي تجربة عاطفية معقدة، قد يكون الأمر مليئا بالحنين إلى الماضي والذكريات، وفي الوقت نفسه قد يصاحبه شعور بالغربة بسبب التغيرات التي طرأت على المكان والأشخاص.

عن البرنامج

“تاكسي الجزيرة مباشر”.. حلقات تفاعلية مع الجمهور نستقرئ تطلعاتهم وآرءهم أثناء التنقل بين أحياء المدن السورية.

تاكسي مباشر.. السغر خارج البلاد هاجس بعض السوريين

يعتبر السفر خارج البلاد هو الهاجس الأكبر للكثير من السوريين، حيث لا يزال الوضع غير مستقر أمنيا، بجانب انتشار البطالة وقلة الفرص المتاحة داخل سوريا، كما يرى الكثيرون أن السفر وسيلة للم شمل الأسر.

Published On 29/6/2025
مدة الفيديو 10 دقيقة 51 ثانية 10:51

تاكسي مباشر.. القضاء في سوريا قبل نظام الأسد وبعده

يشهد النظام القضائي في سوريا تحولات كبيرة قبل فترة حكم نظام الأسد وبعده، فبعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، برزت تحديات كبيرة وفرص لإصلاح النظام القضائي وإعادة بناء الثقة.

Published On 13/6/2025
مدة الفيديو 07 دقيقة 47 ثانية 07:47

تاكسي مباشر.. أمنيات السوريين في تحسن الاقتصاد

تُعد أمنيات السوريين بالتحسن السريع للاقتصاد حلما يراود الجميع للعودة إلى حياة كريمة بعد سنوات طويلة من الحرب، ولا تقتصر هذه الأمنيات على الأمن الغذائي أو الوظائف، بل تمتد إلى أمل في العدالة والكرامة.

Published On 12/6/2025
مدة الفيديو 08 دقيقة 56 ثانية 08:56

تاكسي مباشر.. مطرب شعبي يغني ويتغزل بسوريا

يُعَد الفن الشعبي في سوريا غنيا ومتنوعا، ويعكس تاريخها العريق وتراثها، وهو فن فطري متوارث عبر الأجيال، ويتميز بصدقه وبراءته وتعبيره عن الوعي الجمعي والذاكرة البصرية للمجتمع.

Published On 10/6/2025
مدة الفيديو 08 دقيقة 34 ثانية 08:34

المعاناة التي عاشها أهالي الغوطة الشرقية في سوريا

عانت الغوطة الشرقية في سوريا من نظام الأسد فترة عصيبة تميزت بالحصار والتجويع والقصف العشوائي وتدمير البنى التحتية، مما أدى إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق أثرت في جميع جوانب حياتهم.

Published On 2/6/2025
مدة الفيديو 10 دقيقة 08 ثانية 10:08

تاكسي مباشر.. تطلعات السوريين الاقتصادية بعد رفع العقوبات

يتطلع السوريون إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد رفع العقوبات، ويأملون في أن يؤدي ذلك إلى تعاف شامل للاقتصاد السوري الذي عانى لسنوات من العزلة والقيود، لتتحسن الظروف المعيشية وتخفيف الضغوط المالية.

Published On 28/5/2025
مدة الفيديو 09 دقيقة 20 ثانية 09:20

تاكسي مباشر.. الحالة النفسية وتخطي حاجز الخوف عند السوريين

يشكل الوضع النفسي وتحدي الخوف في سوريا مسألة بالغة التعقيد، نظرا للسنوات الطويلة من الصراع والنزوح والكوارث الطبيعية التي أثرت بشكل عميق في حياة الملايين، مما أدى إلى انتشار واسع للاضطرابات النفسية.

Published On 27/5/2025
مدة الفيديو 05 دقيقة 40 ثانية 05:40

تاكسي مباشر.. الأوضاع الاقتصادية للمهنيين في سوريا

يواجه المهنيون في سوريا أوضاعا اقتصادية وتحديات بالغة الصعوبة، ويُعزى ذلك إلى سنوات من النزاع والعقوبات الاقتصادية وسوء الإدارة، مما أدى إلى انهيار شبه كامل في الاقتصاد، وارتفاع كبير في معدلات الفقر.

Published On 27/5/2025
مدة الفيديو 07 دقيقة 36 ثانية 07:36

كيف يواجه السوريون التحديات؟ وماذا يأملون في المستقبل؟

يواجه السوريون بعد سقوط نظام الأسد العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، التي تشغل المواطن، وقد تستهلك موارد الدولة، وتؤخر عملية الاستقرار والوصول إلى التنمية والرفاهية.

Published On 26/5/2025
مدة الفيديو 11 دقيقة 11 ثانية 11:11

وزير الثقافة السوري يستقبل الشاعر مازن المحملجي

دعا وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح، الشاعر السوري مازن المحملجي عقب ظهوره في تاكسي الجزيرة مباشر وهو يلقي أبياتا شعرية في حب الشام، ووردت تعليقات عديدة على هذه القصيدة.

Published On 26/5/2025
مدة الفيديو 06 دقيقة 52 ثانية 06:52