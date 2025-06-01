تاكسي مباشر.. محمد آل رشي يعود لدمشق بعد غربة 45 عاما
العودة إلى الوطن بعد فترة غياب طويلة هي تجربة عاطفية معقدة، قد يكون الأمر مليئا بالحنين إلى الماضي والذكريات، وفي الوقت نفسه قد يصاحبه شعور بالغربة بسبب التغيرات التي طرأت على المكان والأشخاص.
“تاكسي الجزيرة مباشر”.. حلقات تفاعلية مع الجمهور نستقرئ تطلعاتهم وآرءهم أثناء التنقل بين أحياء المدن السورية.
يعتبر السفر خارج البلاد هو الهاجس الأكبر للكثير من السوريين، حيث لا يزال الوضع غير مستقر أمنيا، بجانب انتشار البطالة وقلة الفرص المتاحة داخل سوريا، كما يرى الكثيرون أن السفر وسيلة للم شمل الأسر.
يشهد النظام القضائي في سوريا تحولات كبيرة قبل فترة حكم نظام الأسد وبعده، فبعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، برزت تحديات كبيرة وفرص لإصلاح النظام القضائي وإعادة بناء الثقة.
تُعد أمنيات السوريين بالتحسن السريع للاقتصاد حلما يراود الجميع للعودة إلى حياة كريمة بعد سنوات طويلة من الحرب، ولا تقتصر هذه الأمنيات على الأمن الغذائي أو الوظائف، بل تمتد إلى أمل في العدالة والكرامة.
يُعَد الفن الشعبي في سوريا غنيا ومتنوعا، ويعكس تاريخها العريق وتراثها، وهو فن فطري متوارث عبر الأجيال، ويتميز بصدقه وبراءته وتعبيره عن الوعي الجمعي والذاكرة البصرية للمجتمع.
عانت الغوطة الشرقية في سوريا من نظام الأسد فترة عصيبة تميزت بالحصار والتجويع والقصف العشوائي وتدمير البنى التحتية، مما أدى إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق أثرت في جميع جوانب حياتهم.
يتطلع السوريون إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد رفع العقوبات، ويأملون في أن يؤدي ذلك إلى تعاف شامل للاقتصاد السوري الذي عانى لسنوات من العزلة والقيود، لتتحسن الظروف المعيشية وتخفيف الضغوط المالية.
يشكل الوضع النفسي وتحدي الخوف في سوريا مسألة بالغة التعقيد، نظرا للسنوات الطويلة من الصراع والنزوح والكوارث الطبيعية التي أثرت بشكل عميق في حياة الملايين، مما أدى إلى انتشار واسع للاضطرابات النفسية.
يواجه المهنيون في سوريا أوضاعا اقتصادية وتحديات بالغة الصعوبة، ويُعزى ذلك إلى سنوات من النزاع والعقوبات الاقتصادية وسوء الإدارة، مما أدى إلى انهيار شبه كامل في الاقتصاد، وارتفاع كبير في معدلات الفقر.
يواجه السوريون بعد سقوط نظام الأسد العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، التي تشغل المواطن، وقد تستهلك موارد الدولة، وتؤخر عملية الاستقرار والوصول إلى التنمية والرفاهية.
دعا وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح، الشاعر السوري مازن المحملجي عقب ظهوره في تاكسي الجزيرة مباشر وهو يلقي أبياتا شعرية في حب الشام، ووردت تعليقات عديدة على هذه القصيدة.