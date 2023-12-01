بعد منتصف الليل

وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تبدأ اليوم مفاوضات المرحلة الثانية منه، إلا أن بنيامين نتنياهو اختار إرجاء ارسال وفد التفاوض، هل تنوي إسرائيل إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟