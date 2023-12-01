بعد منتصف الليل

مدة الفيديو 01 ساعة 14 دقيقة 58 ثانية 01:14:58

هل يلتزم نتنياهو بالمرحلة الأولى لوقف إطلاق النار في غزة؟

أعلنت حركة حماس أنها “لن تتعاطى مع أي مفاوضات جديدة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة ما لم تنفذ إسرائيل بنود المرحلة الأولى”.

عن البرنامج

نافذة تفاعلية حية،بطلها هو الجمهور، للتعبير عن حالته النفسية والاجتماعية في زمن الكورونا. يقدم البرنامج أيمن عزام.

هل يصل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى مرحلته الثانية؟

وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تبدأ اليوم مفاوضات المرحلة الثانية منه، إلا أن بنيامين نتنياهو اختار إرجاء ارسال وفد التفاوض، هل تنوي إسرائيل إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟

Published On 4/2/2025
مدة الفيديو 01 ساعة 18 دقيقة 31 ثانية 01:18:31

ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين جراء الحرب في قطاع غزة

قاربت أعداد الشهداء في قطاع غزة 20 ألفًا وما يزيد عن 52 ألف مصاب، كما نشرت سرايا القدس رسائل مصورة لأسيرين لديها يناشدان الحكومة الإسرائيلية إبرام صفقة لتبادل الأسرى.

Published On 21/12/2023
مدة الفيديو 02 ساعة 25 دقيقة 18 ثانية 02:25:18

شهداء ومصابون في مجزرة جديدة بجباليا وقصف عنيف على خان يونس

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب عشرات آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، كما شنت طائرات الاحتلال قصفًا عنيفًا على خان يونس جنوبي القطاع، ودير البلح والشجاعية.

Published On 19/12/2023
مدة الفيديو 01 ساعة 26 دقيقة 09 ثانية 01:26:09

البنتاغون يحث إسرائيل على الالتزام بقانون النزاعات المسلحة

حث البنتاغون إسرائيل تجنب استهداف المدنيين في قطاع غزة، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن ما يرتكبه “إرهابيو حماس” من أعمال عنف والتسبب في الألم والمعاناة “أمر مروع”.

Published On 6/12/2023
مدة الفيديو 01 ساعة 07 دقيقة 33 ثانية 01:07:33

الاحتلال يستهدف محيط مستشفى كمال عدوان في غزة

كثف الاحتلال الإسرائيلي قصفه على محيط مستشفى كمال عدوان بشمالي قطاع غزة، كما استهدف خزان مياه عموميًّا في حي التنور شرقي رفح، وأعلنت كتائب القسام استهداف ناقلتي جند ودبابة بقذائف الياسين “105”.

Published On 6/12/2023
مدة الفيديو 02 ساعة 04 دقيقة 47 ثانية 02:04:47

تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة

لا تزال طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأعلن جيش الاحتلال تصفية هيثم الحواجري قائد كتيبة الشاطئ التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

Published On 5/12/2023
مدة الفيديو 01 ساعة 44 دقيقة 09 ثانية 01:44:09

المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور بغزة

أعلنت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أنها تخوض اشتباكات في عدد من المحاور بمدينة غزة وشمالي القطاع، كما وصل عشرات الجرحى إلى مستشفى العودة في أعقاب قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات.

Published On 23/11/2023
مدة الفيديو 02 ساعة 09 دقيقة 41 ثانية 02:09:41

هنية يدعو إلى تفعيل قرارات القمة الإسلامية العربية بشأن غزة

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى تفعيل قرارات القمة الإسلامية العربية بشأن غزة، وأكد أن المقاومة تخوض معركة مشرفة للدفاع عن فلسطين والمقدسات.

Published On 20/11/2023
مدة الفيديو 01 ساعة 30 دقيقة 49 ثانية 01:30:49

تواصل القصف الإسرائيلي على غزة وازدياد المعاناة الإنسانية

لليوم الـ37، يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والمعاناة الإنسانية تصل إلى أسوأ صورها وتزداد صعوبة يومًا بعد آخر، مع تفاقم نقص الأغذية والوقود ومياه الشرب والأدوية واستهداف للمستشفيات.

Published On 14/11/2023
مدة الفيديو 01 ساعة 12 دقيقة 29 ثانية 01:12:29

نقص حاد في الموارد الطبية والكوادر البشرية في غزة

حذّر رئيس وحدة الكوارث بالهلال والصليب الأحمر في الشرق الأوسط من نقص الموارد الطبية والكوادر البشرية في قطاع غزة، وقالت منظمة الصحة العالمية إن 20 مستشفى في قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة.

Published On 13/11/2023
مدة الفيديو 51 دقيقة 52 ثانية 51:52