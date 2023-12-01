بعد منتصف الليل

هل يلتزم نتنياهو بالمرحلة الأولى لوقف إطلاق النار في غزة؟
أعلنت حركة حماس أنها “لن تتعاطى مع أي مفاوضات جديدة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة ما لم تنفذ إسرائيل بنود المرحلة الأولى”.
أعلنت حركة حماس أنها “لن تتعاطى مع أي مفاوضات جديدة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة ما لم تنفذ إسرائيل بنود المرحلة الأولى”.
نافذة تفاعلية حية،بطلها هو الجمهور، للتعبير عن حالته النفسية والاجتماعية في زمن الكورونا. يقدم البرنامج أيمن عزام.
وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تبدأ اليوم مفاوضات المرحلة الثانية منه، إلا أن بنيامين نتنياهو اختار إرجاء ارسال وفد التفاوض، هل تنوي إسرائيل إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟
قاربت أعداد الشهداء في قطاع غزة 20 ألفًا وما يزيد عن 52 ألف مصاب، كما نشرت سرايا القدس رسائل مصورة لأسيرين لديها يناشدان الحكومة الإسرائيلية إبرام صفقة لتبادل الأسرى.
استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب عشرات آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، كما شنت طائرات الاحتلال قصفًا عنيفًا على خان يونس جنوبي القطاع، ودير البلح والشجاعية.
حث البنتاغون إسرائيل تجنب استهداف المدنيين في قطاع غزة، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن ما يرتكبه “إرهابيو حماس” من أعمال عنف والتسبب في الألم والمعاناة “أمر مروع”.
كثف الاحتلال الإسرائيلي قصفه على محيط مستشفى كمال عدوان بشمالي قطاع غزة، كما استهدف خزان مياه عموميًّا في حي التنور شرقي رفح، وأعلنت كتائب القسام استهداف ناقلتي جند ودبابة بقذائف الياسين “105”.
لا تزال طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأعلن جيش الاحتلال تصفية هيثم الحواجري قائد كتيبة الشاطئ التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
أعلنت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أنها تخوض اشتباكات في عدد من المحاور بمدينة غزة وشمالي القطاع، كما وصل عشرات الجرحى إلى مستشفى العودة في أعقاب قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات.
دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى تفعيل قرارات القمة الإسلامية العربية بشأن غزة، وأكد أن المقاومة تخوض معركة مشرفة للدفاع عن فلسطين والمقدسات.
لليوم الـ37، يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والمعاناة الإنسانية تصل إلى أسوأ صورها وتزداد صعوبة يومًا بعد آخر، مع تفاقم نقص الأغذية والوقود ومياه الشرب والأدوية واستهداف للمستشفيات.
حذّر رئيس وحدة الكوارث بالهلال والصليب الأحمر في الشرق الأوسط من نقص الموارد الطبية والكوادر البشرية في قطاع غزة، وقالت منظمة الصحة العالمية إن 20 مستشفى في قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة.