هجوم روسي مكثف بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية

في تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 17 شخصا وإصابة آخرين إثر هجوم روسي بالصواريخ والمسيّرات، استهدف عددا من أحياء العاصمة كييف.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن الصواريخ أُطلقت باتجاه العاصمة -التي يقطنها نحو 3 ملايين نسمة- من اتجاهين مختلفين على الأقل.

وتطالب أوكرانيا حلفاءها منذ أشهر بتزويدها بمزيد من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية الأمريكية لحماية مجالها الجوي من الهجمات الصاروخية الباليستية الروسية.

تقرير: عمرو الحاج