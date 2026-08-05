نقص الأدوية والمستلزمات الطبية يهدد حياة مرضى الكلى في غزة

يتصاعد الخطر المحدق بحياة مئات المرضى في قطاع غزة، جراء تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية في أقسام غسيل الكلى.

وتتحول معاناة المرضى إلى كابوس يومي وسط غياب المواد الأساسية مثل الكربون والشاش والقطن، في حين أصبحت الأدوية المنقذة للحياة -مثل بخاخات الربو وفيتامينات ما بعد الغسيل- شبه منعدمة بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل.

ويطالب المرضى والطواقم الطبية المجتمع الدولي بتدخل فوري يسمح بإدخال الأدوية والمستلزمات الأساسية، مؤكدين أن استمرار هذا العجز يحوّل المستشفيات إلى أماكن لانتظار الموت بدلا من الشفاء.