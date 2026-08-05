مكاسب قياسية لشركات النفط الأمريكية.. ما الأسباب؟

حققت شركات النفط الأمريكية مكاسب ضخمة في الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 40 مليار دولار، مستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة واضطراب إمدادات النفط جراء الحرب بالشرق الأوسط وأزمة مضيق هرمز.

وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لصادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ومنتجاته بالاعتماد على بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأظهر التحليل أن الصادرات النفطية الأمريكية قفزت إلى مستويات قياسية خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار بزيادة قاربت 3 ملايين برميل يوميا مقارنة بمتوسط عام 2025، قبل أن تتراجع نسبيا خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز، وفق تقديرات وحدة البيانات.

هذه القفزة لم تكن منفصلة عن اضطرابات أسواق الطاقة العالمية، فمع تصاعد الحرب مع إيران وتعثر الملاحة عبر مضيق هرمز، اندفعت الدول المستوردة للبحث عن بدائل سريعة، لتتحول الولايات المتحدة إلى أحد أبرز المستفيدين من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

تقرير: عبد الله سكر

قراءة: إيناس بوسعيدي