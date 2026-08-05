مشروع قطري سوداني لإجراء عمليات زراعة القوقعة للمرضى في السودان

انطلق مشروع طبي إنساني مشترك بين السودان وقطر لتنفيذ برنامج زراعة القوقعة للأطفال في مستشفى الدوحة بالخرطوم، بدعم من قطر الخيرية.

ويهدف المشروع إلى تقديم الخدمات العلاجية المجانية وإعادة الأمل للأطفال الذين يعانون من فقدان السمع.

وأعلن إبراهيم علي -نائب المدير العام لمستشفى الدوحة التخصصي للأذن والأنف والحنجرة بولاية الخرطوم- اكتمال الاستعدادات لتدشين مخيم زراعة القوقعة الإلكترونية الذي سيشهد إجراء أول عملية زراعة قوقعة إلكترونية في السودان بعد الحرب بالشراكة مع قطر الخيرية.

وجرى ذلك بحضور وزير الصحة السوداني وسفير دولة قطر ووالي ولاية الخرطوم، حيث أكد أن استئناف البرنامج يمثل عودة إحدى أهم الخدمات الطبية التخصصية، ويجسد تعافي القطاع الصحي.