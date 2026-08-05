كيف يبدو المشهد في إسرائيل مع بدء الحملة الانتخابية؟

تبدو الحملات الانتخابية في إسرائيل شرسة وحامية الوطيس حتى وهي في خط البداية، فالمنافسة على أصوات الناخبين وتوجيه الرأي العام معركة انتخابية توصف بأنها الأهم، لأنها ستحدد شكل إسرائيل لعقود قادمة.

وعكست هذه الحملات عمق الانقسام الداخلي في المجتمع الإسرائيلي ومستوى الخصومة السياسية بين معسكر نتنياهو ومعسكر المناهضين له.

ونشر نتنياهو مقطع فيديو مولّدا بالذكاء الاصطناعي، يظهر فيه منافسه غادي آيزنكوت وهو يركض ليتخطى شابا معانقا رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، في إشارة إلى عدم قدرة آيزنكوت على تشكيل حكومة دون دعم الأحزاب العربية.

ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه الأحزاب الإسرائيلية حملاتها الانتخابية مبكرا، حيث تتصدر الإخفاقات المتعلقة بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول أجندة الأحزاب المعارضة لنتنياهو، ولا تخلو حملات معسكره من رسائل توصف بأنها سامة ومقززة.

تقرير: إلياس كرام