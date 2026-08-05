عبر الخريطة التفاعلية.. غارات إسرائيلية جديدة على بلدات جنوبي لبنان

تستغل تل أبيب حادثة انفجار اللغم بقوة راجلة في بلدة مجدل زون -الواقعة تحت الاحتلال المباشر- لمحاولة توسيع ميداني لما تسميه إسرائيل “المنطقة الصفراء العازلة”.

وقصف طيران الاحتلال بالصواريخ والمسيّرات بلدتي المنصوري بقضاء صور وتبنين بقضاء بنت جبيل، في محاولة لفرض سيطرة نارية على بلدة المنصوري وإخلائها قسرا، نظرا لموقعها الإستراتيجي المرتفع الذي يطل على بلدات مجدل زون وشمع والبياضة.

وتشبه هذه الإستراتيجية التوسعية ما ينفذه الاحتلال في تلة علي الطاهر بالنبطية، حيث يسعى لفرض واقع عسكري على مناطق لم يدخلها عسكريا على الأرض مطلقا.

تقديم محمود الزيبق