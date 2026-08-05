المستشفى الميداني الأردني يواصل تقديم خدماته الطبية في غزة

يواصل المستشفى الميداني الأردني في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة تقديم خدماته الطبية والإنسانية للجرحى والمصابين والمرضى، رغم التحديات الكبيرة ونقص المستلزمات الطبية جراء ظروف الحرب المستمرة.

وتتعامل الطواقم الطبية والتمريضية مع آلاف الحالات أسبوعيا، وتشمل إجراء عمليات جراحية كبرى وصغرى، وحالات الإدخال إلى المستشفى وصرف الأدوية للحالات اللازمة.

وتأتي هذه الجهود تزامنا مع الظروف الصعبة التي تحيط بالقطاع، بهدف التخفيف من معاناة الفلسطينيين بسبب شح المواد الطبية والعلاجية الذي تعانيه مستشفيات قطاع غزة.