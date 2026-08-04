خريطة ترمب للمرحلة الثانية من اتفاق غزة تصطدم بشروط إسرائيل

يستعرض التقرير تفاصيل التهدئة الجديدة في غزة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومجلس السلام البدء بتطبيق خريطة طريق للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب.

تواصل إسرائيل التأكيد على عدم الانسحاب من القطاع، وربط أي إعادة انتشار بنزع سلاح حماس بالكامل وتدمير الأنفاق. كما يتناول التقرير الشروط الإسرائيلية المتعلقة بترتيب التنفيذ، وحرية عمل الجيش، وآلية الرقابة، والمنطقة الأمنية، إضافة إلى سيطرة إسرائيل على أجزاء واسعة من قطاع غزة، ومطالبات المستوطنين بالاستيطان وتهجير الفلسطينيين. ويرصد التقرير الاحتمالات المطروحة بشأن تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع خطة ترمب، بين الموافقة الشكلية والمماطلة أو الاستجابة للضغوط، وسط تقديرات بأن إسرائيل لا تتجه نحو تهدئة أو انسحاب، بل نحو استمرار التصعيد وتغيير اسم الحرب إلى هدنة.