انقطاع التيار الكهربائي يشعل الاحتجاجات في العراق

يشهد العراق انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي، ويزيد الأمر سوءا ارتفاع درجات الحرارة حتى 50 درجة مئوية خلال الصيف.

ويلجأ المواطنون وأصحاب المعامل إلى استخدام المولدات الكهربائية لتعويض نقص الكهرباء الحاد الذي بلغ نسبا قياسية.

وفي هذا الشأن، خرج آلاف العراقيين في المحافظات الجنوبية احتجاجا على انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، مطالبين الحكومة بتوفير الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

ويعود الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في العراق إلى تردي البنية التحتية الذي يعانيه العراق بسبب عقود من النزاعات والفساد وسوء الإدارة، وعزت وزارة الكهرباء انخفاض مستوى التجهيز إلى أسباب داخلية وأخرى خارجية تسببت في توقف محطات الكهرباء.

تقرير: سامر الكبيسي