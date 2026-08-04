انتخابات تمهيدية في ميشيغان الأمريكية لاختيار سيناتور الولاية في مجلس الشيوخ

يتوجه ناخبو الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة -ضمن انتخابات محلية تمهيدية بولاية ميشيغان- إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في اختيار مرشحهم لمنصب سيناتور الولاية في مجلس الشيوخ.

سيختار سكان ميشيغان الديمقراطيون بين شخصيتين محليتين تمثلان نبض هذه الولاية الصناعية شمالي أمريكا، النائبة الديمقراطية هيلي ستيفنس التي توصف بالمعتدلة المدعومة من زعامات الحزب الديمقراطي، في مواجهة وجه الأقليات الجديد ممثلا في شخص الأمريكي المصري الأصل عبدو السيد من التيار التقدمي للحزب.

أفكار المرشحين متباينة في جميع القضايا من الهجرة إلى الرعاية الصحية والتعليم، ولكن برزت فجأة قضية الحرب الإسرائيلية على غزة ضمن توجهات الناخبين، وأصبحوا يرون دعم فلسطين معيارا لاختيار المرشحين.

تقرير: ناصر الحسيني