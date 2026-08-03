حياة لا تُطاق.. الحرارة ونقص المياه يفاقمان معاناة نازحي غزة

مع ارتفاع درجات الحرارة، يعيش سكان مخيمات النزوح في قطاع غزة وضعا مأساويا بسبب نقص المياه وغياب وسائل التهوية والتبريد، فضلا عن التكدس الكبير داخل الخيام.

فقد وصف أحد الغزيين للجزيرة مباشر المعاناة اليومية التي أصبحت مفروضة عليهم، وأصبحت العائلة المكونة من 8 أشخاص تعيش في خيمة واحدة، في ظل ظروف غاية في القسوة بسبب الحرارة وانعدام المياه وكافة وسائل التهوية، ما نجم عنه انتشار أمراض جلدية خطيرة ومعدية مثل الجرب، إلى جانب انتشار البعوض؛ وخلص قائلا "الحياة لم تعد تطاق".

ويعاني كل النازحين من هذه الأوضاع المأساوية حيث يسكنون العراء ولا يجدون أبسط مقومات الحياة، بل إن أحد الشباب قال للجزيرة مباشر إنه لم يكن يتصور يوما أن يعيش في هذا المكان وبهذه الطريقة.

ويحاول النازحون إيجاد حلول لترميم الخيام لكنهم يعيشون حياة يصفونها بالتعيسة والتي لا تُقارن بما كانت عليه الأوضاع قبل الحرب في نهاية المطاف.

ويفاقم الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع من الأوضاع الكارثية للسكان الذين يعانون البطالة وغياب الكهرباء والمياه وانتشار الأمراض والقوارض، فضلا عن النقص الكبير في الطعام.

وبسبب رفض الاحتلال إدخال كرفانات أو خيام جديدة، أصبحت خيام الإيواء مهترئة ولا تصلح للإيواء، والأخطر أن إسرائيل أجبرت البلدية على تجميع القمامة في مكبات ملاصقة للمخيمات.