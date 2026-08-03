حرب الشرق الأوسط تعيد رسم خريطة تجارة النفط العالمية

تغيرت أولويات سوق النفط مع تصاعد التوترات، إذ تتجه شركات التكرير الآسيوية لتنويع مصادر الخام وزيادة المشتريات الفورية لتأمين الإمدادات.

وفي أحدث مؤشر على هذا التحول رفعت مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، مشترياتها من السوق الفورية من نحو 50% إلى 84% لتعويض تراجع الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط، كما وسعت نطاق مورديها مع تعزيز واردات النفط من روسيا ومنتجي غرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية في خطوة تعكس سعي أكبر مستوردي الخام لتقليل الاعتماد على منطقة واحدة للإمدادات.

كما اتجهت أيضا شركات تكرير في كوريا الجنوبية واليابان وتايلند على شراء شحنات إضافية من الخام الأمريكي عبر السوق الفورية في محاولة لتعزيز أمن الإمدادات وتقليل المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

تقرير: علاء عياد

قراءة: يوسف خطاب