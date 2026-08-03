تصعيد روسي يستنزف دفاعات أوكرانيا وكييف تطلب صواريخ باتريوت

تصاعدت الهجمات الروسية على أوكرانيا خلال الأيام الأخيرة بمئات المسيرات وأكثر من 100 صاروخ، بينها صواريخ باليستية، مستهدفة مناطق سكنية ومنشآت حيوية وطاقة وموانئ، وسط خسائر بشرية وأضرار واسعة.

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يأتي التصعيد فيما تواجه كييف نقصا في صواريخ الدفاع الجوي، بينما تكشف الحرب مع إيران عن ضغوط على مخزونات الاعتراض الأمريكية، مما يدفع زيلينسكي للمطالبة بتأمين 300 صاروخ باتريوت إضافي قبل الشتاء، بالتوازي مع استمرار الضربات الأوكرانية على منشآت الطاقة واللوجستيات الروسية. تقرير: عبد الله سكر قراءة: شيماء بوعلام

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المصدر: الجزيرة