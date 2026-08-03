القطاع الصحي في الخرطوم يسابق الزمن لاستعادة خدماته

يخوض القطاع الصحي في العاصمة السودانية الخرطوم معركة موازية لمعركة إعادة الإعمار، في محاولة لاستعادة الخدمات الطبية بعد ما ألحقته الحرب من دمار واسع بالمستشفيات والعيادات.

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وتؤكد وزارة الصحة السودانية أن جهود إعادة التأهيل لا تزال مستمرة، مع إعطاء الأولوية لإعادة تشغيل المؤسسات الصحية وتوفير الخدمات الأساسية. ورغم استمرار آثار الحرب وما خلفته من تخريب واسع للأجهزة والمعدات الطبية، فإن إعادة تشغيل ما أمكن إصلاحه أسهمت في تخفيف معاناة آلاف المرضى، وأعادت إليهم فرصة الحصول على العلاج داخل العاصمة. تقرير: الطاهر المرضي

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المصدر: الجزيرة