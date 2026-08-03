الجزيرة ترصد المشهد في بارا بعد سيطرة الجيش السوداني عليها

رصدت كاميرا الجزيرة الوضع بمدينة بارا -ثانية المدن الكبرى بولاية شمال كردفان- عقب إعلان الجيش السوداني السيطرة التامة عليها، حيث تكشفت معالم دمار واسع وحالة خلوّ تامة تحولت معها الأحياء لشوارع خاوية.

وأظهرت التغطية الميدانية تعرض "سوق بارا الكبير" والمؤسسات المصرفية والمستشفيات لعمليات نهب وتخريب شامل، في حين لم يتبقَّ داخل المدينة سوى اثنين من كبار السن عاشا ظروفاً إنسانية قاسية، ووثّقا شهادات حية عن حجم الانتهاكات والاستيلاء على الممتلكات.

وميدانيا، يواصل جنود الجيش السوداني الانتشار وعمليات التمشيط لتفكيك الألغام والذخائر غير المنفجرة تمهيدا لعودة النازحين إلى ديارهم، بالتوازي مع الاستعداد للتحرك نحو المحاور الغربية لملاحقة العناصر المنسحبة من قوات الدعم السريع.

تقرير: وضاح الطاهر