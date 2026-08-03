أنامل الخير.. بازار في ريف دمشق لدعم العائلات وتشجيع المشاريع اليدوية

أطلقت مجموعة من النساء في مدينة داريّا بريف دمشق بازارا دوريا يحمل اسم “أنامل الخير”، بهدف تسويق المنتجات اليدوية التي تصنعها السيدات في المنازل.

بالإضافة لتوفير مصدر دخل للعائلات، ولا سيما أسر الشهداء، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تحول دون افتتاح محال تجارية.

وأعرب عدد من زوار البازار عن إعجابهم بالمستوى الذي وصلت إليه المنتجات اليدوية المعروضة، معتبرين أن المبادرة تعكس قدرة النساء على تحويل مهاراتهن إلى مشاريع إنتاجية.