موسم صيف الشباب 2026.. انطلاق فعاليات "ليالي المدينة" في ليبيا

انطلقت فعاليات “ليالي المدينة” في المدينة القديمة بطرابلس ضمن موسم صيف الشباب عام 2026، وتتواصل الأنشطة ببرنامج ثقافي وترفيهي واسع.

شملت الفعالية عروضا موسيقية ومسرحية، ومعارض للحرف اليدوية والفنون، إلى جانب فعاليات مجتمعية تسعى إلى تعزيز المشاركة الشبابية وإحياء المشهد الثقافي في العاصمة خلال موسم الصيف.

ويأتي تنظيم الفعالية ضمن جهود دعم الأنشطة الشبابية عبر برامج مفتوحة للجمهور، بما يسهم في توفير فضاءات للترفيه والإبداع، وتعزيز الحراك الثقافي والسياحي في المدينة.