قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض إجراءات عقابية على قرى الضفة الغربية

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض إجراءات عقابية على قرية تل جنوب غرب نابلس، عقب استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الجيش والمستوطنين الجمعة الماضية.

ولاقت الحادثة تفاعلا واسعا، بعد مقتل جنديين فيها بوصفها هجوما فلسطينيا على المستوطنين والجنود في محيط مستوطنة حفات جلعاد، خلافا لما تبينه الشهادات والصور الميدانية. وحصلت الجزيرة على تسجيل لأحد الجنود القتلى في هذه الحادثة، خلال تهديده الفلسطينيين قبل أشهر من داخل بلدة تل بتوسيع المستوطنة.

تقرير: محمد الأطرش